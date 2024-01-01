Gram Jam — это забавная игра в угадывание слов, в которой игроки создают слова в строках и столбцах, меняя местами буквы. Он основан на правилах игр жанра Wordle. В Gram Jam есть 2 режима: классический и ежедневный. В режиме ежедневной игры вы можете играть только один раз в день. Даже если вы все сделаете правильно, вы не сможете перейти к следующей головоломке. Но сделать это можно, если играть в классическом режиме. Он основан на правилах игры Wordle. После каждого прогноза буквы меняют цвет, показывая, верен ваш прогноз или нет. Если прогноз верен, линия станет зеленой. Но хорошенько подумайте, прежде чем делать прогнозы.

Веб-сайт: connectionsgame.io

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