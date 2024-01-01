Geometry Dash Lite

Geometry Dash Lite

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Веб-сайт: geometrydashlite.io

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Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Geometry Dash Lite — захватывающий ритмичный платформер. Управляйте квадратом, преодолевая различные препятствия и испытания, чтобы показать свои навыки. Ваша цель — достичь конца каждого уровня, не врезавшись ни в какие препятствия.

Веб-сайт: geometrydashlite.io

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