Играйте в GENESIS онлайн бесплатно с помощью мобильного облака now.gg. Играйте в GENESIS, классическую ролевую игру с уникальной системой прокачки, созданной UBIS. Используйте стратегию и лидерство, чтобы привести свою группу к победе в PVP-сражении в реальном времени против игроков со всего мира. У каждого игрока свой стиль руководства и тактика. Сразитесь с другими капитанами, а затем научитесь думать на лету, приспосабливаясь к их различным боевым стилям. Докажите, что вы лучший в мире в этом идеальном сочетании боя в реальном времени и эпической ролевой стратегии. Сделайте своих героев еще сильнее с помощью более чем 200 различных видов оружия. Воспользуйтесь родством своих героев со стихиями, чтобы одержать верх на поле битвы. С now.gg вы можете вступить в войну против лучших капитанов мира на любом устройстве с браузером и подключением к Интернету. Превратите свои старые устройства в современные игровые автоматы в одно мгновение с помощью now.gg!

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