Game of Sultans

«Игра Султанов» — это ролевая игра, разработанная компанией Mechanist Internet Technologies Co., Ltd. Вы управляете ею во времена расцвета Османской империи. Вы сядете за руль в роли султана или султанши, если войдете в роскошный наряд. Принимайте участие в захватывающих и страстных сражениях, наблюдайте за своей Империей с помощью мудрых визирей и воспитывайте своих питомцев и наследников на службе Империуму! Питомник для домашних животных открыт! Играйте со своими преданными питомцами и отправляйте их на природу! Если вы будете относиться к ним хорошо, самые смелые встанут на вашу сторону и защитят империю! Самые привлекательные люди мира приходят встретиться с вами, но кто покорит ваше сердце? Напишите свою историю любви после того, как выберете свою вторую половинку! Что может быть лучше, чем сохранить свое наследие и способствовать успеху своих детей? Когда они подрастут, выдайте их замуж за наследников своих друзей, чтобы образовать крепкие узы! Играйте в «Игру Султанов» онлайн на ПК или мобильном устройстве без скачивания. Используйте веб-браузер, чтобы играть в игры для Android. Начните играть в онлайн-игры бесплатно на сайте now.gg.

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