В Flappy Birdle игрок должен не только вводить буквы в пустое поле, но и управлять полетом птицы, чтобы она не касалась земли. Правильно угадайте загадочное слово за 6 попыток. Это игра, сочетающая в себе жанр игры Wordle и популярную игру Flappy Bird, требующая мыслительных способностей в сочетании с ловкостью в действиях. Flappy Birdle имеет более высокий уровень сложности, чем другие игры Wordle, потому что вам придется много думать, чтобы угадать слово, и обращать внимание на баланс птицы. Таким образом, у игроков не будет много времени на размышления, чтобы придумать словарь по сравнению с другими играми Wordle. Хитрость прохождения этой игры заключается в том, что когда вы видите, что птица постепенно падает на землю или не сохраняет равновесие, нажмите букву. Но максимальное количество попыток в этой игре ограничено 6 раз, поэтому пока птичка еще удерживает равновесие, быстро задумайтесь над словом, которое нужно заполнить в пустом поле. Кроме того, Flappy Birdle по-прежнему имеет тот же игровой процесс, что и другие игры Wordle. При вводе полного слова из 5 букв цвет каждого поля слова будет меняться в зависимости от уровня его точности. Зеленые буквы — это буквы, которые присутствуют в слове и находятся в правильном положении. Желтые буквы — это буквы, которые присутствуют в слове, но расположены в другом месте. Серые буквы в слове не встречаются. Измените свой выбор в следующих догадках и постарайтесь хорошенько подумать, чтобы угадать правильно с наименьшим количеством попыток.

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