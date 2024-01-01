Find Words

Find Words

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Веб-сайт: connectionsgame.io

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Find Words — это увлекательная игра-головоломка с 750 уровнями, в которой игрокам придется продемонстрировать свои богатые словарные знания, чтобы найти значимые слова. В начале игры «Найди слова» алфавит расположен беспорядочно. Игроки должны найти буквы, расположенные близко друг к другу, и объединить их в значимое слово. Вам просто нужно нажать на первую букву, а затем перетащить ее на последнюю букву, чтобы сформировать полное слово. На каждом уровне вам придется найти соответствующее количество слов. Вы начнете играть на уровне 1, вам нужно найти 5 слов. Внимательно наблюдайте, чтобы найти их. Сделайте правильный выбор и ограничьте ошибки.

Веб-сайт: connectionsgame.io

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