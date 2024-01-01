Find The Lost Letter

«Найди потерянную букву» — это забавная игра-головоломка, в которой игрокам придется наблюдать за заданным изображением, а затем дополнять недостающие буквы в пробелах, чтобы создать полное осмысленное слово. Справа находятся 3 буквы, которые игра предложила игроку. Игрокам нужно выбрать только одну из этих трех букв. Только одна буква правильная. Правильная буква будет той буквой, которая в сочетании с остальными заданными буквами создаст слово, имеющее законченный смысл и соответствующее заданному образу. Решите все головоломки с 60 предметами, и ваше изучение английского станет проще.

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