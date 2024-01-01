Злой Wordle с 30 пустыми клетками, заполните слова, соответствующие 6 словам и 5 буквам, расшифруйте информацию с помощью предоставленных подсказок. Он начнется с того, что пользователь введет случайное слово из пяти букв. Тогда все ваши предположения на серверной стороне должны быть связаны со словом, которое вы изначально ввели. По сути, Evil Wordle — это игра Wordle с простым игровым процессом, но требующая от игрока мыслительных способностей. Это непросто, когда игроку приходится думать о взаимосвязи слов и находить ответ. Это также интересный и эффективный способ тренировать свое мышление и выучить словарный запас английского языка. В этой игре количество ваших догадок не ограничено. Чем больше слов вы сможете угадать, тем больше у вас слов и тем лучше вы будете.

Веб-сайт: connectionsgame.io

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