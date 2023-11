D&D Beyond (DDB) — официальный цифровой набор инструментов и дополнение к пятому изданию Dungeons & Dragons. На DDB размещены онлайн-версии официальных книг пятого издания Dungeons & Dragons, включая своды правил, приключения и другие дополнения; он также предоставляет цифровые инструменты, такие как конструктор персонажей и цифровой лист персонажей, списки монстров и заклинаний, которые можно сортировать и фильтровать, конструктор сражений и интерактивное наложение Twitch Extension. В дополнение к официальному контенту D&D он также предоставляет возможность создавать и добавлять собственный домашний контент. D&D Beyond также регулярно публикует оригинальные видео, трансляции и статьи, включая интервью с сотрудниками Dungeons & Dragons, предварительные просмотры контента и сопутствующие материалы, а также еженедельные обновления о разработке. Раньше D&D Beyond управлялась Curse LLC, дочерней компанией Twitch. Однако 12 декабря 2018 года Fandom, Inc. объявила, что приобрела все медиа-активы Curse, включая D&D Beyond.

Веб-сайт: dndbeyond.com

