D&D Beyond
dndbeyond.com
Еще не установили WebCatalog? Скачайте WebCatalog.
Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для D&D Beyond в WebCatalog для Mac и ПК.
Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.
Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.
Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.
Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!
Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.
Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.
Веб-сайт: dndbeyond.com
Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением D&D Beyond, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.
Вам также может понравиться
MCPEDL.com
mcpedl.com
Apple Knight: Mini Dungeons
poki.com
Up and Beyond
poki.com
Dungeons & Dress-Ups
poki.com
Dan's Cubing Cheat Sheet
cubingcheatsheet.com
Stake
stake.com
Lordz.io
poki.com
Lordz.io
lordz.io
Photo Puzzle: Slide Edition
poki.com
Bubble Shooter Heroes
poki.com
Kawaii Dress-Up
poki.com
GP Moto Racing
poki.com