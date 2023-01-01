WebCatalog
D&D Beyond

D&D Beyond

dndbeyond.com

Играть онлайн

Еще не установили WebCatalog? Скачайте WebCatalog.

Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для D&D Beyond в WebCatalog для Mac и ПК.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!

Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.

Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.

D&D Beyond (DDB) — официальный цифровой набор инструментов и дополнение к пятому изданию Dungeons & Dragons. На DDB размещены онлайн-версии официальных книг пятого издания Dungeons & Dragons, включая своды правил, приключения и другие дополнения; он также предоставляет цифровые инструменты, такие как конструктор персонажей и цифровой лист персонажей, списки монстров и заклинаний, которые можно сортировать и фильтровать, конструктор сражений и интерактивное наложение Twitch Extension. В дополнение к официальному контенту D&D он также предоставляет возможность создавать и добавлять собственный домашний контент. D&D Beyond также регулярно публикует оригинальные видео, трансляции и статьи, включая интервью с сотрудниками Dungeons & Dragons, предварительные просмотры контента и сопутствующие материалы, а также еженедельные обновления о разработке. Раньше D&D Beyond управлялась Curse LLC, дочерней компанией Twitch. Однако 12 декабря 2018 года Fandom, Inc. объявила, что приобрела все медиа-активы Curse, включая D&D Beyond.

Веб-сайт: dndbeyond.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением D&D Beyond, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

Вам также может понравиться

MCPEDL.com

MCPEDL.com

mcpedl.com

Apple Knight: Mini Dungeons

Apple Knight: Mini Dungeons

poki.com

Up and Beyond

Up and Beyond

poki.com

Dungeons & Dress-Ups

Dungeons & Dress-Ups

poki.com

Dan's Cubing Cheat Sheet

Dan's Cubing Cheat Sheet

cubingcheatsheet.com

Stake

Stake

stake.com

Lordz.io

Lordz.io

poki.com

Lordz.io

Lordz.io

lordz.io

Photo Puzzle: Slide Edition

Photo Puzzle: Slide Edition

poki.com

Bubble Shooter Heroes

Bubble Shooter Heroes

poki.com

Kawaii Dress-Up

Kawaii Dress-Up

poki.com

GP Moto Racing

GP Moto Racing

poki.com

Продукт

Поддержка

Компания

Юридическая информация

© 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

Мы применяем файлы cookie для обеспечения работы и улучшения наших веб-сайтов. Используя наши сайты, вы соглашаетесь на применение файлов cookie.

Политика конфиденциальности