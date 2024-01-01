Контр-Страйк ГО Вас можно без преувеличения назвать одним из самых популярных онлайн-шутеров. Ежедневно, по статистике игрового магазина Steam, в CS:GO играет около 500-700 тысяч человек. Стоит отметить, что эта цифра не сохранялась уже несколько лет. Однако настоящие «старички» помнят, что вся эпопея началась с классической и многим известной Counter-Strike 1.6. Многие юные геймеры о ней даже не слышали, но онлайн-версия 1.6 живет, ведь классика, как известно, не стареет.

Веб-сайт: play-cs.com

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