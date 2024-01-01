CryptoKitties is a blockchain game developed by Canadian studio Dapper Labs. The game allows players to buy, sell, and create non-fungible tokens using on Ethereum. These NFTs represent virtual cats. CryptoKitties is a game centered around breedable, collectible, and oh-so-adorable creatures we call CryptoKitties! Each cat is one-of-a-kind and 100% owned by you; it cannot be replicated, taken away, or destroyed.

Веб-сайт: cryptokitties.co

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением CryptoKitties, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.