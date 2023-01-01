Cookie Run: Kingdom - Kingdom Builder & Battle RPG — это ролевая игра, разработанная Devsisters Corporation, и сайт now.gg позволяет играть в онлайн-игры в вашем браузере. Здесь вы можете изучить еще много интересных онлайн-игр. Играйте в Cookie Run: Kingdom – Kingdom Builder & Battle RPG онлайн бесплатно с помощью мобильного облака now.gg. Добро пожаловать обратно в Королевство Cookie в Cookie Run: Kingdom от Devsisters, очаровательной стратегической ролевой игры, действие которой происходит во вселенной Cookie Run. Теперь, когда GingerBrave сбежал из печи злой ведьмы, пришло время ему собрать команду Печенье и отправиться на поиски восстановления павшего Королевства Печенья. Раскройте правду о падении Королевства и соберите отряд самых могущественных печенек Королевства, чтобы победить темные силы, которые хотят помешать GingerBrave выполнить свое предназначение. Создайте свое Королевство печенья с великолепными украшениями и вкусными угощениями. Добавьте парки, деревообрабатывающие мастерские, фабрики и многое другое. Верните славу Королевству Печенья в самой сладкой приключенческой ролевой игре!

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