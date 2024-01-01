Connections Game — это интригующая игра-головоломка, в которой вам предстоит разбить 16 слов на группы по четыре. Чтобы решить головоломку, игроки должны найти связь между определенными словами. Однако будьте осторожны; Есть слова с множеством значений, которые могут привести вас в замешательство! Выбрав четыре слова, игроки могут проверить, все ли они входят в группу, которую обычно называют «категорией». Категории могут появляться в различных формах: от группы медленных животных до палиндромов (слов, которые можно писать одинаково как вперед, так и назад, например «каяк» и «радар»). Вам нужно будет собрать все свои силы, чтобы пройти игру Connections! Каждый день в Интернете появляется новая головоломка, что делает Connections Game отличным способом начать утро (или закончить день, если вы ранняя пташка и просыпаетесь до обновления игры). Если одного недостаточно, вы можете играть в неограниченное количество игр и оттачивать свои навыки, решая головоломку дня!

Веб-сайт: connectionsgame.io

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