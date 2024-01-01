Connections Game

Connections Game

Еще не установили WebCatalog Desktop? Скачайте WebCatalog Desktop.

Играть онлайн

Веб-сайт: connectionsgame.io

Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для Connections Game в WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Connections Game — это интригующая игра-головоломка, в которой вам предстоит разбить 16 слов на группы по четыре. Чтобы решить головоломку, игроки должны найти связь между определенными словами. Однако будьте осторожны; Есть слова с множеством значений, которые могут привести вас в замешательство! Выбрав четыре слова, игроки могут проверить, все ли они входят в группу, которую обычно называют «категорией». Категории могут появляться в различных формах: от группы медленных животных до палиндромов (слов, которые можно писать одинаково как вперед, так и назад, например «каяк» и «радар»). Вам нужно будет собрать все свои силы, чтобы пройти игру Connections! Каждый день в Интернете появляется новая головоломка, что делает Connections Game отличным способом начать утро (или закончить день, если вы ранняя пташка и просыпаетесь до обновления игры). Если одного недостаточно, вы можете играть в неограниченное количество игр и оттачивать свои навыки, решая головоломку дня!

Веб-сайт: connectionsgame.io

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Connections Game, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

Вам также может понравиться

Lava Bird

Lava Bird

poki.com

Connections Puzzle

Connections Puzzle

connectionsgame.io

NYTimes Connections

NYTimes Connections

nytimes.com

Bird Jumper

Bird Jumper

poki.com

Quordie

Quordie

quordle.com

Quordle

Quordle

merriam-webster.com

Dino Game

Dino Game

poki.com

Menja Game

Menja Game

poki.com

Life - The Game

Life - The Game

poki.com

NYTimes Crosswor‪d‬

NYTimes Crosswor‪d‬

nytimes.com

Words Emoji

Words Emoji

poki.com

Word Boss

Word Boss

poki.com

Обзор

Продукты

Скачать

Поддержка

Компания

Юридическая информация

© 2024 WebCatalog, Inc.

Мы применяем файлы cookie для обеспечения работы и улучшения наших веб-сайтов. Используя наши сайты, вы соглашаетесь на применение файлов cookie.

Политика конфиденциальности