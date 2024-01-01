Chrono

Chrono

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Веб-сайт: connectionsgame.io

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Chrono — это игра Wordle, требующая от игрока знаний об исторических событиях. Вам необходимо точно знать, когда произошли эти события, чтобы расположить их в логическом хронологическом порядке. Если вы не знаете точное время, вам придется труднее, но вы все равно можете воспроизвести и переставить их в правильном порядке, основываясь на своем мышлении, чтобы изменить их последовательность.

Веб-сайт: connectionsgame.io

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