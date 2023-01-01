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Chess Advisor

Chess Advisor

chess-advisor.com

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Chess Advisor - Ваш личный тренер по шахматам | Шахматный помощник. Шахматный онлайн-калькулятор. Установите любую позицию на доске, перетаскивая фигуры, и нажмите кнопку «Получить следующий ход», чтобы увидеть следующий ход, предложенный шахматным движком Stockfish.

Веб-сайт: chess-advisor.com

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