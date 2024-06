Играйте в свою любимую игру КАТАН в любое время и в любом месте: оригинальная настольная игра, карточная игра, дополнения и «КАТАН – Восстание инков» — все в одном приложении! После долгого путешествия, полного лишений, ваши корабли наконец достигли побережья неизведанного острова. Однако на Катане высадились и другие исследователи: гонка за заселение острова началась! Стройте дороги и города, умело торгуйте и станьте лордом или леди Катана! Отправляйтесь в путешествие по вселенной Катана и соревнуйтесь в захватывающих дуэлях с игроками со всего мира. Классическая настольная игра и карточная игра Catan придадут вашему экрану ощущение настоящей настольной игры! Играйте со своей учетной записью Catan Universe на устройстве по вашему выбору: вы можете использовать свой логин на многочисленных настольных и мобильных платформах! Станьте частью огромного мирового сообщества Catan и соревнуйтесь с игроками со всего мира и на всех поддерживаемых платформах. Настольная игра: Сыграйте в обычную настольную игру в многопользовательском режиме! Присоединяйтесь к двум своим друзьям максимум для трех игроков и примите участие во всех испытаниях в «Прибытие на Катан». Сделайте игру еще более захватывающей, разблокировав полную базовую игру; расширения «Города и рыцари» и «Моряки», каждое для шести игроков. Специальный пакет сценариев, содержащий сценарии «Зачарованная земля» и «Великий канал», добавит вашим играм еще больше разнообразия. Издание игры «Rise of the Inkas» — еще одно захватывающее испытание для вас, поскольку в период своего расцвета ваши поселения обречены. Джунгли поглощают следы человеческой цивилизации, а ваши противники пользуются шансом построить свое поселение в том месте, которого они так жаждут. Карточная игра: Сыграйте в вводную игру популярной карточной игры для двоих «Катан – Дуэль» онлайн бесплатно или освойте бесплатную игру «Прибытие на Катан», чтобы навсегда разблокировать одиночный режим против ИИ. Получите полную карточную игру в качестве внутриигровой покупки, чтобы сыграть в три разных тематических набора против друзей, друзей других фанатов или разных противников ИИ и погрузиться в суетливую жизнь Катана. Функции: - Торгуйте – стройте – селитесь – Станьте лордом Катана! - Играйте на всех своих устройствах с одной учетной записи. - Верен оригинальной версии настольной игры «Катан», а также карточной игре «Катан – Дуэль» (она же «Соперники за Катан») - Создайте свой собственный аватар. - Общайтесь с другими игроками и создавайте гильдии. - Участвуйте в сезонах и выигрывайте потрясающие призы. - Играйте, чтобы заработать множество достижений и разблокировать награды. - Получите дополнительные расширения и игровые режимы в виде внутриигровых покупок. - Начать работу очень легко с помощью подробного руководства. Бесплатный контент: - Бесплатные матчи базовой игры против двух других игроков-людей. - Вступительные бесплатные матчи Catan – The Duel против игрока-человека. - «Прибытие на Катан»: пройдите испытания во всех областях игры, чтобы получить больше красных солнц Катана. - Вы можете использовать катанские солнца, чтобы играть против компьютера. Ваши желтые солнца перезаряжаются сами по себе.

Веб-сайт: catanuniverse.com

