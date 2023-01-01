WebCatalog

WebCatalog для Windows

Превратите веб-сайты в приложения с помощью WebCatalog и пользуйтесь множеством эксклюзивных приложений для Windows. Пространства помогают упорядочивать приложения, легко переключаться между аккаунтами и повышать продуктивность.

Что нового
Скачать для Windows

Также доступно на macOS и Linux

Системные требования

Упростите себе работу с помощью компьютерных приложений и пространств

Больше не нужно постоянно переключаться между вкладками браузера! WebCatalog превращает браузерные приложения в удобные ПК-приложения, что позволяет упростить рабочий процесс и повысить продуктивность. Удобная работа без отвлекающих факторов и возможность сосредоточиться на важном.

Кроме того, WebCatalog позволяет управлять несколькими аккаунтами и приложениями, упорядочивать и группировать их с помощью пространств, что позволяет входить в нужные аккаунты, не переключая браузеры.

YouTube
WhatsApp
Gmail
Instagram
Discord
Facebook
Google Play
Telegram
TikTok
Netflix
Messenger
Google Drive

Обзор

Защита конфиденциальности

Запуск веб-сайтов в изолированных средах и защита от межсайтовых трекеров.

Вход в несколько аккаунтов

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Пространства

Управление аккаунтами и приложениями — с помощью пространств

Облачное резервное копирование и синхронизация

Синхронизация приложений, игр, пространств и настроек на всех компьютерах.

Приложения в строке меню (области уведомлений)

Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

Системная интеграция

Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!

Блокировка приложений

Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.

Блокировщик рекламы и трекеров

Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.

Настраиваемые приложения

Тысячи приложений в каталоге — и настройка собственных приложений на основе любых веб-сайтов.

Пространства
Приложения

Скачайте WebCatalog для Windows.

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