WebCatalog для Mac
Превратите веб-сайты в приложения с помощью WebCatalog и пользуйтесь множеством эксклюзивных приложений для Mac. Пространства помогают упорядочивать приложения, легко переключаться между аккаунтами и повышать продуктивность.
Упростите себе работу с помощью компьютерных приложений и пространств
Больше не нужно постоянно переключаться между вкладками браузера! WebCatalog превращает браузерные приложения в удобные ПК-приложения, что позволяет упростить рабочий процесс и повысить продуктивность. Удобная работа без отвлекающих факторов и возможность сосредоточиться на важном.
Кроме того, WebCatalog позволяет управлять несколькими аккаунтами и приложениями, упорядочивать и группировать их с помощью пространств, что позволяет входить в нужные аккаунты, не переключая браузеры.
Защита конфиденциальности
Запуск веб-сайтов в изолированных средах и защита от межсайтовых трекеров.
Вход в несколько аккаунтов
Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.
Пространства
Управление аккаунтами и приложениями — с помощью пространств
Облачное резервное копирование и синхронизация
Синхронизация приложений, игр, пространств и настроек на всех компьютерах.
Приложения в строке меню (области уведомлений)
Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.
Системная интеграция
Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!
Блокировка приложений
Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.
Блокировщик рекламы и трекеров
Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.
Настраиваемые приложения
Тысячи приложений в каталоге — и настройка собственных приложений на основе любых веб-сайтов.