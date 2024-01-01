Мы считаем, что развитие вашего местного бизнеса не должно требовать так много программного обеспечения или дорогостоящего маркетинга. ZyraTalk помогает местным предприятиям сферы услуг строить лучшие отношения со своими клиентами и расти с 2017 года. Наш первый в мире механизм роста использует отраслевые веб-чаты, SMS, маркетинг по электронной почте вместе с искусственным интеллектом для улучшения отношений с клиентами до и после продажи, чтобы ваши клиенты продолжали приходить. назад. Если вы устали от высоких затрат на привлечение клиентов и хотите, чтобы ваш местный бизнес процветал, ZyraTalk для вас.

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