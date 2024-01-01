ZyraTalk

ZyraTalk

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Веб-сайт: zyratalk.com

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Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Мы считаем, что развитие вашего местного бизнеса не должно требовать так много программного обеспечения или дорогостоящего маркетинга. ZyraTalk помогает местным предприятиям сферы услуг строить лучшие отношения со своими клиентами и расти с 2017 года. Наш первый в мире механизм роста использует отраслевые веб-чаты, SMS, маркетинг по электронной почте вместе с искусственным интеллектом для улучшения отношений с клиентами до и после продажи, чтобы ваши клиенты продолжали приходить. назад. Если вы устали от высоких затрат на привлечение клиентов и хотите, чтобы ваш местный бизнес процветал, ZyraTalk для вас.
Категории:
Business
Программное обеспечение для живого чата

Веб-сайт: zyratalk.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением ZyraTalk, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

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Tidio

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RingCentral

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