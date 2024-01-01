Zuma

Zuma

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Веб-сайт: getzuma.com

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Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Ведущее решение генеративного искусственного интеллекта для управления недвижимостью Zuma трансформирует отрасль, создавая ориентированные на человека решения искусственного интеллекта, которые улучшают качество обслуживания жителей и одновременно уменьшают головную боль на местах.

Веб-сайт: getzuma.com

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