Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Ведущее решение генеративного искусственного интеллекта для управления недвижимостью Zuma трансформирует отрасль, создавая ориентированные на человека решения искусственного интеллекта, которые улучшают качество обслуживания жителей и одновременно уменьшают головную боль на местах.

Веб-сайт: getzuma.com

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