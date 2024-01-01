Альтернативы - Zuddl

Quizizz

quizizz.com

Используйте приложение Quizizz, чтобы узнавать что угодно и где угодно. Вы можете учиться самостоятельно или участвовать в групповых викторинах, заданиях и презентациях — лично или удаленно. Quizizz ежемесячно используют более 20 миллионов человек в школах, домах и офисах по всему миру.