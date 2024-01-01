Альтернативы - Zuddl

ClickUp

ClickUp

clickup.com

Наша миссия — сделать мир более продуктивным. Для этого мы создали одно приложение, которое заменяет их все — «Задачи», «Документы», «Цели» и «Чат».

monday.com

monday.com

monday.com

monday.com — это инструмент управления проектами, который позволяет организациям управлять задачами, проектами и командной работой. По состоянию на 2020 год компания обслуживает 100 000 организаций, в том числе множество нетехнических организаций. В июле 2019 года компания привлекла $150 млн при оце...

Odoo

Odoo

odoo.com

Odoo — это программное обеспечение для управления бизнесом, включая CRM, электронную коммерцию, выставление счетов, бухгалтерский учет, производство, склад, управление проектами и управление запасами. Версия сообщества является свободным программным обеспечением, имеющим лицензию GNU LGPLv3. Существ...

Whova

Whova

whova.com

Универсальное программное обеспечение для управления событиями для личных, гибридных и виртуальных мероприятий

Eventbrite

Eventbrite

eventbrite.com

Eventbrite — это американский веб-сайт по организации мероприятий и продаже билетов. Сервис позволяет пользователям просматривать, создавать и продвигать местные мероприятия. Служба взимает плату с организаторов мероприятий в обмен на услуги онлайн-продажи билетов, если только мероприятие не являетс...

Quizizz

Quizizz

quizizz.com

Используйте приложение Quizizz, чтобы узнавать что угодно и где угодно. Вы можете учиться самостоятельно или участвовать в групповых викторинах, заданиях и презентациях — лично или удаленно. Quizizz ежемесячно используют более 20 миллионов человек в школах, домах и офисах по всему миру.

RingCentral

RingCentral

ringcentral.com

RingCentral, Inc. — американский публичный поставщик облачных решений для связи и совместной работы для бизнеса. Генеральный директор RingCentral Влад Шмунис и технический директор Влад Вендроу основали компанию в 1999 году. В число инвесторов RingCentral входили Дуг Леоне, Sequoia Capital, Дэвид Ве...

Airmeet

Airmeet

airmeet.com

Откройте для себя платформу для виртуальных саммитов, онлайн-конференций и гибридных мероприятий. Создан для взаимодействия с помощью индивидуального опыта. Попробуй бесплатно!

JotForm

JotForm

jotform.com

Если вам нужны онлайн-формы для привлечения потенциальных клиентов, распространения опросов, сбора платежей и многого другого, JotForm для вас. Узнайте больше о том, как мы можем помочь, на JotForm.com.

Mentimeter

Mentimeter

mentimeter.com

Взаимодействуйте со своей аудиторией, используя голосование в режиме реального времени. Никакой установки или загрузки не требуется – и это бесплатно!

Slido

Slido

sli.do

Slido — это идеальная платформа для вопросов и ответов, а также опросов для живых и виртуальных встреч и мероприятий. Он предлагает интерактивные вопросы и ответы, живые опросы и информацию о вашей аудитории.

Constant Contact

Constant Contact

constantcontact.com

Constant Contact, Inc. — компания онлайн-маркетинга со штаб-квартирой в Уолтеме, штат Массачусетс, с дополнительными офисами в Лавленде, штат Колорадо; и Нью-Йорк, Нью-Йорк. Компания была основана в 1995 году и позже была продана Endurance International в 2015 году.

SeatGeek

SeatGeek

seatgeek.com

SeatGeek — крупнейшая в Интернете система поиска билетов на мероприятия. Находите мероприятия, которые вам нравятся, выполняйте поиск по всем билетным сайтам, смотрите расположение мест и получайте лучшие предложения на билеты.

Zoho Backstage

Zoho Backstage

zoho.com

Проводите свои мероприятия умнее и лучше. Zoho Backstage — это программное обеспечение для управления мероприятиями, которое позволяет организаторам мероприятий планировать и проводить конференции, встречи и презентации продуктов с большей эффективностью и результативностью.

ON24

ON24

on24.com

Лучшая платформа цифрового опыта для создания и проведения профессиональных, насыщенных данными и полностью фирменных аудио- и видеовебинаров в реальном времени с использованием ON24 Webcast Elite.

Greenvelope

Greenvelope

greenvelope.com

Элегантные, экологически чистые цифровые приглашения + отслеживание ответа на приглашение для современного хозяина.

AhaSlides

AhaSlides

ahaslides.com

Платформа для взаимодействия с живой аудиторией для ваших занятий, встреч и викторин. Высказывайтесь, будьте услышаны и наслаждайтесь общением с AhaSlides.

Poll Everywhere

Poll Everywhere

polleverywhere.com

Poll Everywhere — частная компания со штаб-квартирой в Сан-Франциско, Калифорния. Компания, основанная в апреле 2007 года, представляет собой онлайн-сервис для систем реагирования в классе и аудитории. Продукт Poll Everywhere позволяет аудиториям и учебным аудиториям в более чем 100 странах использо...

BrightTALK

BrightTALK

brighttalk.com

Открывайте для себя и учитесь вместе с лучшими профессионалами мира

BlipCut

BlipCut

blipcut.com

Создавайте видеоролики с генеративным искусственным интеллектом на Discord совершенно бесплатно! Легко преобразуйте свой текст в захватывающие видеоролики, переопределите свое повествование и улучшите визуальные впечатления с помощью нашего современного генератора видео с искусственным интеллектом, ...

Cvent

Cvent

cvent.com

Cvent предоставляет универсальную платформу для любого мероприятия и любого мероприятия. Наша платформа упрощает управление каждым этапом жизненного цикла мероприятия, предоставляя вам данные и аналитическую информацию, необходимые для максимизации вашей ценности. Будь то очное, виртуальное или гибр...

Bizzabo

Bizzabo

bizzabo.com

Bizzabo — самое любимое программное обеспечение для проведения мероприятий в мире. Наша платформа дает возможность каждому организатору, маркетологу, экспоненту и участнику раскрыть потенциал событий.

Sendsteps

Sendsteps

sendsteps.com

AI Presentation Maker: создавайте презентации в 10 раз быстрее Sendsteps.ai занимается написанием, дизайном и повествованием, и вам не остается ничего другого, как представить

Ticket Tailor

Ticket Tailor

tickettailor.com

Ticket Tailor — это простое и бесплатное решение для продажи билетов на мероприятия любого формата и размера. Зарегистрируйтесь бесплатно, проведите свое первое мероприятие в прямом эфире и продавайте билеты онлайн.

Echo360

Echo360

echo360.com

Обучение, вдохновение. Привлекайте каждого учащегося в любом месте с помощью наиболее комплексного решения для записи и потоковой передачи видео, управления видеоконтентом, взаимодействия с аудиторией, создания контента и оценки. Черпайте вдохновение прямо сейчас. РАЗНЫЕ ЗАДАЧИ, ОДИНАКОВЫЕ ЦЕЛИ. Нез...

Evite

Evite

evite.com

Evite упрощает объединение людей! Отправляйте онлайн-приглашения с бесплатным отслеживанием ответов и открытками по электронной почте или в виде текстовых сообщений. Получите отличные идеи для подарков и вечеринок!

QuestionPro

QuestionPro

questionpro.com

Бесплатное программное обеспечение для проведения опросов: программное обеспечение для онлайн-опросов QuestionPro, позволяющее создавать опросы и анкеты за считанные минуты! Используйте нашу бесплатную платформу для опросов с более чем 80 типами вопросов, готовыми шаблонами, возможностью распростран...

myQuiz

myQuiz

myquiz.org

Создавайте онлайн-викторины и интерактивные презентации, чтобы привлечь аудиторию. Работает на любом устройстве с подключением к Интернету. До 100 000 участников

Eventify

Eventify

eventify.io

Универсальная технология для проведения мероприятий Eventify максимизирует экономию, привлекает спонсоров и экспонентов, а также повышает вовлеченность посетителей, налаживание связей и удовлетворенность!

Event Farm

Event Farm

eventfarm.com

Event Farm — это программная платформа для экспериментального и событийного маркетинга, которая предлагает индивидуальные онлайн-приглашения, регистрацию гостей, мобильную регистрацию и цифровую активацию. Наше ведущее программное обеспечение также позволяет маркетологам включать данные о важных соб...

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