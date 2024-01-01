Альтернативы - Zuddl
ClickUp
clickup.com
Наша миссия — сделать мир более продуктивным. Для этого мы создали одно приложение, которое заменяет их все — «Задачи», «Документы», «Цели» и «Чат».
monday.com
monday.com
monday.com — это инструмент управления проектами, который позволяет организациям управлять задачами, проектами и командной работой. По состоянию на 2020 год компания обслуживает 100 000 организаций, в том числе множество нетехнических организаций. В июле 2019 года компания привлекла $150 млн при оце...
Odoo
odoo.com
Odoo — это программное обеспечение для управления бизнесом, включая CRM, электронную коммерцию, выставление счетов, бухгалтерский учет, производство, склад, управление проектами и управление запасами. Версия сообщества является свободным программным обеспечением, имеющим лицензию GNU LGPLv3. Существ...
Whova
whova.com
Универсальное программное обеспечение для управления событиями для личных, гибридных и виртуальных мероприятий
Eventbrite
eventbrite.com
Eventbrite — это американский веб-сайт по организации мероприятий и продаже билетов. Сервис позволяет пользователям просматривать, создавать и продвигать местные мероприятия. Служба взимает плату с организаторов мероприятий в обмен на услуги онлайн-продажи билетов, если только мероприятие не являетс...
Quizizz
quizizz.com
Используйте приложение Quizizz, чтобы узнавать что угодно и где угодно. Вы можете учиться самостоятельно или участвовать в групповых викторинах, заданиях и презентациях — лично или удаленно. Quizizz ежемесячно используют более 20 миллионов человек в школах, домах и офисах по всему миру.
RingCentral
ringcentral.com
RingCentral, Inc. — американский публичный поставщик облачных решений для связи и совместной работы для бизнеса. Генеральный директор RingCentral Влад Шмунис и технический директор Влад Вендроу основали компанию в 1999 году. В число инвесторов RingCentral входили Дуг Леоне, Sequoia Capital, Дэвид Ве...
Airmeet
airmeet.com
Откройте для себя платформу для виртуальных саммитов, онлайн-конференций и гибридных мероприятий. Создан для взаимодействия с помощью индивидуального опыта. Попробуй бесплатно!
JotForm
jotform.com
Если вам нужны онлайн-формы для привлечения потенциальных клиентов, распространения опросов, сбора платежей и многого другого, JotForm для вас. Узнайте больше о том, как мы можем помочь, на JotForm.com.
Mentimeter
mentimeter.com
Взаимодействуйте со своей аудиторией, используя голосование в режиме реального времени. Никакой установки или загрузки не требуется – и это бесплатно!
Slido
sli.do
Slido — это идеальная платформа для вопросов и ответов, а также опросов для живых и виртуальных встреч и мероприятий. Он предлагает интерактивные вопросы и ответы, живые опросы и информацию о вашей аудитории.
Constant Contact
constantcontact.com
Constant Contact, Inc. — компания онлайн-маркетинга со штаб-квартирой в Уолтеме, штат Массачусетс, с дополнительными офисами в Лавленде, штат Колорадо; и Нью-Йорк, Нью-Йорк. Компания была основана в 1995 году и позже была продана Endurance International в 2015 году.
SeatGeek
seatgeek.com
SeatGeek — крупнейшая в Интернете система поиска билетов на мероприятия. Находите мероприятия, которые вам нравятся, выполняйте поиск по всем билетным сайтам, смотрите расположение мест и получайте лучшие предложения на билеты.
Zoho Backstage
zoho.com
Проводите свои мероприятия умнее и лучше. Zoho Backstage — это программное обеспечение для управления мероприятиями, которое позволяет организаторам мероприятий планировать и проводить конференции, встречи и презентации продуктов с большей эффективностью и результативностью.
ON24
on24.com
Лучшая платформа цифрового опыта для создания и проведения профессиональных, насыщенных данными и полностью фирменных аудио- и видеовебинаров в реальном времени с использованием ON24 Webcast Elite.
Greenvelope
greenvelope.com
Элегантные, экологически чистые цифровые приглашения + отслеживание ответа на приглашение для современного хозяина.
AhaSlides
ahaslides.com
Платформа для взаимодействия с живой аудиторией для ваших занятий, встреч и викторин. Высказывайтесь, будьте услышаны и наслаждайтесь общением с AhaSlides.
Poll Everywhere
polleverywhere.com
Poll Everywhere — частная компания со штаб-квартирой в Сан-Франциско, Калифорния. Компания, основанная в апреле 2007 года, представляет собой онлайн-сервис для систем реагирования в классе и аудитории. Продукт Poll Everywhere позволяет аудиториям и учебным аудиториям в более чем 100 странах использо...
BrightTALK
brighttalk.com
Открывайте для себя и учитесь вместе с лучшими профессионалами мира
BlipCut
blipcut.com
Создавайте видеоролики с генеративным искусственным интеллектом на Discord совершенно бесплатно! Легко преобразуйте свой текст в захватывающие видеоролики, переопределите свое повествование и улучшите визуальные впечатления с помощью нашего современного генератора видео с искусственным интеллектом, ...
Cvent
cvent.com
Cvent предоставляет универсальную платформу для любого мероприятия и любого мероприятия. Наша платформа упрощает управление каждым этапом жизненного цикла мероприятия, предоставляя вам данные и аналитическую информацию, необходимые для максимизации вашей ценности. Будь то очное, виртуальное или гибр...
Bizzabo
bizzabo.com
Bizzabo — самое любимое программное обеспечение для проведения мероприятий в мире. Наша платформа дает возможность каждому организатору, маркетологу, экспоненту и участнику раскрыть потенциал событий.
Sendsteps
sendsteps.com
AI Presentation Maker: создавайте презентации в 10 раз быстрее Sendsteps.ai занимается написанием, дизайном и повествованием, и вам не остается ничего другого, как представить
Ticket Tailor
tickettailor.com
Ticket Tailor — это простое и бесплатное решение для продажи билетов на мероприятия любого формата и размера. Зарегистрируйтесь бесплатно, проведите свое первое мероприятие в прямом эфире и продавайте билеты онлайн.
Echo360
echo360.com
Обучение, вдохновение. Привлекайте каждого учащегося в любом месте с помощью наиболее комплексного решения для записи и потоковой передачи видео, управления видеоконтентом, взаимодействия с аудиторией, создания контента и оценки. Черпайте вдохновение прямо сейчас. РАЗНЫЕ ЗАДАЧИ, ОДИНАКОВЫЕ ЦЕЛИ. Нез...
Evite
evite.com
Evite упрощает объединение людей! Отправляйте онлайн-приглашения с бесплатным отслеживанием ответов и открытками по электронной почте или в виде текстовых сообщений. Получите отличные идеи для подарков и вечеринок!
QuestionPro
questionpro.com
Бесплатное программное обеспечение для проведения опросов: программное обеспечение для онлайн-опросов QuestionPro, позволяющее создавать опросы и анкеты за считанные минуты! Используйте нашу бесплатную платформу для опросов с более чем 80 типами вопросов, готовыми шаблонами, возможностью распростран...
myQuiz
myquiz.org
Создавайте онлайн-викторины и интерактивные презентации, чтобы привлечь аудиторию. Работает на любом устройстве с подключением к Интернету. До 100 000 участников
Eventify
eventify.io
Универсальная технология для проведения мероприятий Eventify максимизирует экономию, привлекает спонсоров и экспонентов, а также повышает вовлеченность посетителей, налаживание связей и удовлетворенность!
Event Farm
eventfarm.com
Event Farm — это программная платформа для экспериментального и событийного маркетинга, которая предлагает индивидуальные онлайн-приглашения, регистрацию гостей, мобильную регистрацию и цифровую активацию. Наше ведущее программное обеспечение также позволяет маркетологам включать данные о важных соб...