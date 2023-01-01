Альтернативы - Zoniz
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com, Inc. — американская компания по разработке облачного программного обеспечения со штаб-квартирой в Сан-Франциско, Калифорния. Он предоставляет услуги управления взаимоотношениями с клиентами (CRM), а также продает дополнительный набор корпоративных приложений, ориентированных на обслу...
Fluid Ads
fluidads.com
В Fluid Ads мы предлагаем два варианта услуг, каждый из которых включает в себя следующие преимущества. Гибкая реклама дает возможность: - Создавать потрясающую цифровую медийную рекламу с помощью нашего инструмента создания объявлений. - Точно ориентируйтесь на аудиторию, которую вы хотите охватить...
Pulsate
pulsatehq.com
Pulsate Locate — это решение для геолокационного маркетинга, которое позволяет маркетологам привлекать пользователей на основе их точного местоположения.
Cloud4Wi
cloud4wi.com
Cloud4Wi помогает предприятиям раскрыть потенциал физических локаций. С нашей облачной платформой предприятия могут предложить бесперебойный и безопасный доступ к Wi-Fi и реализовать инновационные возможности определения местоположения, одновременно добиваясь результатов в бизнесе — без какой-либо д...
Blue Bite
bluebite.com
Наша запатентованная платформа позволяет создателям создавать динамичные цифровые впечатления и передавать их через физические объекты с использованием таких технологий, как NFC, QR и геозоны. Поскольку физические вещи стали умнее, пользователи могут получить доступ к ценному контенту одним касанием...
Bluedot
bluedot.io
Местоположение обеспечивает релевантность и намерение. Bluedot дает компаниям возможность (через мобильное приложение) использовать реальную информацию и находить подходящие моменты для обмена сообщениями с клиентами по предпочитаемым ими каналам. Технология мобильного определения местоположения Blu...
Netmera
netmera.com
Netmera — это омниканальная маркетинговая платформа для взаимодействия с клиентами, которая обеспечивает персонализированное обслуживание клиентов. Платформа позволяет цифровым маркетологам и менеджерам по продуктам увеличивать доходы и рентабельность инвестиций с помощью мобильных и веб-push-уведом...
Bloom Intelligence
bloomintelligence.com
ПЛАТФОРМА РЕСТОРАННОГО МАРКЕТИНГА CDP для сбора, очистки и централизации данных о гостях. Автоматизация маркетинга и управление репутацией на основе искусственного интеллекта способствуют более быстрому и эффективному росту.
Xtremepush US
xtremepush.com
Xtremepush — это наиболее полное CRM-решение на рынке, которое позволяет компаниям iGaming использовать данные в реальном времени, искусственный интеллект и геймификацию для построения, развития и поддержания прочных отношений с игроками, которые способствуют конверсии и лояльности на протяжении все...
Xtremepush EU
xtremepush.com
Xtremepush — это наиболее полное CRM-решение на рынке, которое позволяет компаниям iGaming использовать данные в реальном времени, искусственный интеллект и геймификацию для построения, развития и поддержания прочных отношений с игроками, которые способствуют конверсии и лояльности на протяжении все...
Cisco Spaces
cisco.com
Cisco Spaces — это облачная платформа, которая соединяет людей и вещи с пространствами, превращая здания в умные пространства. Используя возможности устройств Cisco в качестве датчиков (Catalyst, Meraki, Webex) и экосистему Spaces, платформа призвана сделать здания безопасными, умными, устойчивыми и...
Woosmap
woosmap.com
Воспользуйтесь преимуществами картографии, поиска адресов, геокодирования, расчета расстояния, карт, определения местоположения мобильных устройств, систем поиска местоположения и многого другого, чтобы внедрять инновации, повышать коэффициент конверсии и предлагать более быстрые цифровые путешестви...
Neustar Localeze
neustarlocaleze.biz
Neustar Localeze — это надежный поставщик услуг управления идентификацией в списках компаний для локального поиска, помогающий национальным брендам и местным предприятиям взять под контроль и улучшить видимость своих онлайн-списков компаний, а также доставлять надежную, проверенную информацию о мест...
Adentro
adentro.com
Adentro — единственная маркетинговая платформа, основанная на посещениях, которая в сочетании с Wi-Fi в магазине обеспечивает реальные посещения гостей и доказывает это. Наша технология помогает вам выявлять неизвестных клиентов, привлекать новых и измерять поведение их посетителей. Наша запатентова...
Emarsys
emarsys.com
Emarsys, теперь компания SAP, предоставляет лидерам цифрового маркетинга и владельцам бизнеса единственную омниканальную платформу взаимодействия с клиентами, созданную для ускорения бизнес-результатов. Благодаря быстрому согласованию желаемых бизнес-результатов с проверенными омниканальными стратег...