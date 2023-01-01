Альтернативы - Zomentum
Odoo
odoo.com
Odoo — это программное обеспечение для управления бизнесом, включая CRM, электронную коммерцию, выставление счетов, бухгалтерский учет, производство, склад, управление проектами и управление запасами. Версия сообщества является свободным программным обеспечением, имеющим лицензию GNU LGPLv3. Существ...
PandaDoc
pandadoc.com
PandaDoc — американская компания-разработчик программного обеспечения, предоставляющая программное обеспечение SaaS. Платформа предоставляет программное обеспечение для процессов продаж. PandaDoc базируется в Сан-Франциско, Калифорния, с главными офисами в Минске, Беларусь, и Санкт-Петербурге, Флори...
Fiverr Workspace
workspace.fiverr.com
Лучший инструмент управления клиентами для фрилансеров и малого бизнеса. Умное выставление счетов, предложения, отслеживание времени, платежи и контракты Ранее AND.CO.
Dropbox DocSend
docsend.com
Попробуйте нашу безопасную платформу для обмена документами бесплатно. Мгновенно узнавайте, когда документы открываются и какие страницы читаются.
Bonsai
hellobonsai.com
Надежное программное обеспечение для контрактов, электронной подписи, предложений и выставления счетов, используемое более чем 200 000 ведущими фрилансерами. Получите душевное спокойствие и сосредоточьтесь на своей работе.
OnePage CRM
onepagecrm.com
Уникальное программное обеспечение CRM, которое помогает малому бизнесу сосредоточиться на продажах и увеличить их. На основе GTD и продаж Принципы нашего инструмента продаж включают в себя управление контактами и воронками продаж.
Better Proposals
betterproposals.io
Отправляйте профессионально выглядящие бизнес-предложения вдвое быстрее с помощью Better Proposals. Заключайте больше сделок с помощью углубленной аналитики и цифровых подписей.
RFPIO
rfpio.com
RFPIO предоставляет программное обеспечение RFP, которое поможет вам улучшить процесс подготовки коммерческих предложений. Запланируйте демонстрацию, чтобы немедленно сократить время ответа на запрос предложений.
Proposify
proposify.com
Программное обеспечение для предложений, которое дает руководителям продаж контроль и прозрачность на самом важном этапе процесса продаж. Попробуйте Proposiify бесплатно в течение 14 дней.
Clari
clari.com
Прогнозирование, анализ деятельности и управление конвейерами для команд B2B по доходам.
Vidyard
vidyard.com
Vidyard — компания-разработчик программного обеспечения со штаб-квартирой в Китченере, Онтарио, которая создает программное обеспечение для размещения и анализа производительности видео. Компания была основана в мае 2010 года.
Gainsight CS
gainsightcloud.com
Удерживайте и расширяйте своих клиентов в нужном масштабе. Gainsight CS делает клиентов вашим лучшим двигателем роста. Получите комплексное представление о своих клиентах, поймите тенденции и риски и дайте своей команде возможность масштабироваться с помощью проверенных действий, которые приносят ре...
Planhat
planhat.com
Planhat — красивая, гибкая и мощная платформа успеха клиентов. Customer 360, показатели здоровья, руководства, клиентские порталы и многое другое.
Canopy
canopytax.com
Canopy — это облачное программное обеспечение для управления бухгалтерской практикой, которое включает в себя CRM, управление документами, приложение клиентского портала, рабочий процесс, платежи, время и выставление счетов.
Qwilr
qwilr.com
Запечатывайте каждую сделку. Выигрывайте больше с помощью онлайн-предложений, которые выделяются и обеспечивают покупательский опыт мирового класса.
Quotient
quotientapp.com
Тысячи компаний выбирают Quotient, чтобы предоставлять своим клиентам 5-звездочные предложения. Quotient организует ваш процесс продаж и поможет вам выглядеть хорошо.
Nusii
nusii.com
Хватит бороться с Word, InDesign и PDF-файлами. Nusii позволяет вам каждый раз создавать красивые предложения за меньшее время.
People.ai
people.ai
People.ai автоматизирует ввод данных вручную, повышает продуктивность продаж и предоставляет полезную информацию для всех ваших инструментов управления.
FastSpring
fastspring.com
FastSpring — это компания, предоставляющая программное обеспечение как услугу (SaaS), которая предлагает платформу электронной коммерции с полным спектром услуг для компаний, продающих программное обеспечение и другие цифровые онлайн-продукты.
Mixmax
mixmax.com
Мы устраняем напряженную работу и обеспечиваем настоящую вовлеченность. Сделайте своих AE и CSM более продуктивными прямо из Gmail. Запросите демо-версию.
Kizen
kizen.com
Kizen дает преимущество командам по продажам, маркетингу и обслуживанию любого размера, объединяя все ваши данные с интеллектуальной автоматизацией и мощным искусственным интеллектом.
Uptics
uptics.io
Универсальная платформа автоматизации продаж для удаленных и внутренних отделов продаж, позволяющая легко запускать исходящие кампании, привлекать входящих потенциальных клиентов, упаковывать потоки сделок и увеличивать выручку.
Loopio
loopio.com
Измените процесс ответа на ваше предложение — и дайте волю своему росту. Узнайте, почему более 800 компаний используют Loopio для ответов на RFP, DDQ и анкеты по безопасности.
ChurnZero
churnzero.net
ChurnZero — это программное обеспечение для обеспечения успеха клиентов, которое помогает бизнесу понять, как клиенты используют продукты, оценить их состояние здоровья и дает бизнесу средства для управления и автоматизации обслуживания клиентов.
Catalyst
catalyst.io
Программное обеспечение для обеспечения успеха клиентов, которое поможет вам централизовать данные о клиентах, получить четкое представление о состоянии клиентов и масштабировать опыт, который способствует удержанию и росту.
Quoter
quoter.com
Программное обеспечение для расчета продаж ИТ никогда не будет прежним. Quoter — это платформа расчета цены за наличные, которая устраняет разногласия между покупателем и продавцом профессиональных услуг. Обновите свой процесс продаж сегодня.
Vitally
vitally.io
Vitally позволяет дальновидным командам по работе с клиентами увеличить рост доходов, сократить отток клиентов и обеспечить активное обслуживание клиентов мирового уровня в любом масштабе.
Ansarada
ansarada.com
Всегда добивайтесь наилучшего результата с помощью передовых решений Ansarada Virtual Data Room. Оставьте позади устаревшие центры обработки данных и присоединяйтесь к ведущим мировым дилерам прямо сейчас.
Momenteo
momenteo.com
Удобное бухгалтерское решение, предназначенное для фрилансеров, позволяющее отслеживать вашу работу, расходы, поездки и многое другое.
Totango
totango.com
Totango — это программное обеспечение для обеспечения успеха клиентов, которое помогает предприятиям стимулировать рост доходов, сокращать отток клиентов, уделяя при этом внимание процессу взаимодействия с клиентами SaaS. Испытайте Totango бесплатно.
SalesRabbit
salesrabbit.com
Ведущая платформа продаж на местах теперь с геймификацией Геймификация — это революционный набор инструментов, который преобразует данные в значительно улучшенную производительность торговых представителей, повышая способность вашей команды продаж преуспевать на целых 107%. Испытайте это прямо сейч...
Upwex
upwex.io
Расширение для браузера, использующее искусственный интеллект для улучшения результатов фрилансеров и компаний на Upwork. Инструменты искусственного интеллекта для Upwork: рейтинг вакансий, генерация предложений и синхронизация CRM.
DocSales
docsales.com
Вы закрываете сделки. Мы поставили их на автопилот. DocSales позволяет вам генерировать предложения и контракты с помощью выбранной вами CRM с нулевым щелчком мыши и нулевыми усилиями.
Jiga
jiga.io
Синхронизируйте своих поставщиков со стеком коммуникаций вашей организации. Автоматизируйте запросы предложений, заказы на покупку и отслеживание статуса заказов.
Aviso
aviso.com
Aviso — это AI Compass, который помогает командам по продажам и выходу на рынок заключать больше сделок, ускорять рост и находить свой доход верным.
Recapped
recapped.io
Заключайте сделки и привлекайте клиентов на 25 % быстрее. Мгновенно создавайте планы взаимных действий, которые помогут вам быстрее закрывать сделки, знать, что на самом деле происходит в сделке, и помогать своим сторонникам.
Bidsketch
bidsketch.com
Программное обеспечение для предложений Bidsketch позволяет создавать, подписывать электронным способом и отслеживать профессионально выглядящие предложения клиентов за 50 % меньше времени.
CustomerGauge
customergauge.com
Программное обеспечение Account Experience автоматически собирает и передает обратную связь от ваших учетных записей, включая данные, не относящиеся к опросам, менеджерам первой линии в режиме реального времени, чтобы помочь им сократить отток клиентов, увеличить продажи и закрыть новый бизнес с пом...
WBudget
wbudget.io
WBudget — это универсальная веб-платформа для создания, редактирования и отправки котировок и коммерческих предложений. Это гибкая платформа, которая обеспечивает интеграцию с другими бизнес-приложениями через Zapier и Webhooks, расширяя возможности компаний всех типов и размеров. Среднестатистическ...
Quick FPA
quickfpa.com
Бесплатные инструменты оценки Quick FPA помогут вам создать подробный объем проекта за очень короткое время и гарантировать, что ваш проект останется в рамках бюджета.
Proposable
proposable.com
Proposable позволяет вашей компании создавать, отслеживать и подписывать все ваши предложения без головной боли. Proposable автоматизирует весь процесс предложения: от создания и отправки отслеживаемых предложений через Интернет до закрытия сделки с помощью встроенных электронных подписей.
Enthu.ai
enthu.ai
Enthu.AI помогает контактным центрам повысить доходы и удержать клиентов благодаря аналитике, основанной на искусственном интеллекте. Enthu.AI обеспечивает 100% мониторинг разговоров с клиентами, автоматически выявляет важные взаимодействия и помогает командам по обеспечению качества повысить произв...
Zbizlink
zbizlink.com
Zbizlink — это динамичный облачный инструмент управления предложениями, который объединяет шесть основных бизнес-приложений в единое программное обеспечение, помогая небольшим и корпоративным группам заявок автоматизировать процесс подачи заявок. Zbizlink — это комплексное решение. Это больше, чем п...
Scaido.io
scaido.io
Сервис для автоматизации процессов продаж бизнеса, который ускоряет и упрощает подготовку котировок, смет и коммерческих предложений в связке с вашей CRM-системой, такой как Pipedrive или HubSpot.
Propoze
propoze.app
Propoze — это простое в использовании программное обеспечение для управления предложениями, которое позволяет пользователям быстро создавать и делиться торговыми предложениями. Он выделяется среди конкурентов своей простотой и удобством использования. Его конструктор предложений с помощью перетаскив...
Dasseti
dasseti.com
Dasseti (ранее Diligend) — отмеченный наградами поставщик программного обеспечения, который помогает институциональным инвесторам, инвестиционным консультантам и инвестиционным менеджерам соответствовать строгим требованиям к сбору, анализу, обмену данными, отчетности и соблюдению требований на кажд...
Proposeful
proposeful.com
Proposeful — идеальное решение для отправки предложений и контрактов, отслеживания их открытия клиентами и более быстрого закрытия продаж с помощью электронной подписи.
Pitch Power
pitchpower.ai
Создавайте предложения по бизнес-услугам и находите потенциальных клиентов для своего независимого агентства, агентства или предприятия с помощью точно настроенного программного обеспечения искусственного интеллекта Pitch Power. Экономьте время. Увеличьте громкость. Конвертируйте больше. Верните сво...
Estii
estii.com
Программное обеспечение для оценки для поставщиков решений. Estii помогает предприятиям сферы услуг оценивать, оценивать и выигрывать более прибыльный бизнес. Команды по продажам, решениям и доставке могут совместно работать над оценками в режиме реального времени, изменяя объем и график, а также мг...
Bidhive
bidhive.com
Планируйте, управляйте и отслеживайте деятельность вашей компании по управлению ставками — все в одном месте. Bidhive был разработан специально, чтобы помочь организациям объединить свои команды по продажам, предварительным контрактам и тендерам, чтобы сделать срочный процесс торгов более быстрым и ...
Apropo
apropo.io
Apropo — это инструмент автоматизации предложений, специально предназначенный для компаний и специалистов, занимающихся разработкой программного обеспечения. Сделайте оценки вашего проекта более точными, выиграйте больше сделок и никогда больше не упустите бюджет благодаря оценке в реальном времени ...
uman.ai
uman.ai
Используя ИИ-помощника uman, компании могут оптимизировать ключевые бизнес-функции, такие как создание предложений, поддержка клиентов и адаптация сотрудников. Это разрушает разрозненность данных и повышает доступность и возможность повторного использования информации внутри компании. В результате с...
Tango
tangoagreements.com
Программное обеспечение для взаимодействия с клиентами для креативных агентств. Оптимизируйте утверждение предложений, автоматизируйте выставление счетов и оплату, а также упростите приобретение дополнительных услуг.
DeepStream
deep.stream
С помощью DeepStream вы, наконец, сможете избавить свою команду по закупкам от траты времени на обработку источников и контрактов с помощью ручных инструментов и вернуть их к стратегической работе, которая повысит ценность бизнеса. Будучи лучшей в своем классе платформой электронного снабжения, мы г...
CV Partner
cvpartner.com
CV Partner — это SaaS-инструмент, позволяющий автоматизировать управление резюме и практическими исследованиями для заявок и предложений. С помощью CV Partner вы можете адаптировать резюме вашей компании и прошлые проекты/кейсы для тендеров, заявок или запросов предложений. Кроме того, этот инструме...
Storydoc
storydoc.com
Легко создавайте потрясающие интерактивные колоды, повышающие вовлеченность. Перейдите от статических PDF-файлов к эффективному сопровождению, которое оживит вашу историю.
Tilkee
tilkee.com
Tilkee подпитывает ваш бизнес, расширяя возможности ваших отделов продаж и маркетинга с помощью надежных и полезных данных. Tilkee повышает эффективность отделов продаж и маркетинга и генерирует данные для организаций, которые помогают им лучше взаимодействовать с потенциальными и клиентами. Использ...
Fresh Proposals
freshproposals.com
Fresh Proposals — это онлайн-инструмент управления предложениями, который позволяет команде продаж создавать потрясающие предложения с интерактивными ценами и электронной подписью, чтобы произвести впечатление на потенциальных клиентов. Используйте статистику предложений, чтобы заключать больше сдел...
ClientPoint
clientpoint.net
Наша корпоративная платформа помогает вам легко управлять рабочими пространствами для деловых отношений для каждого из ваших потенциальных клиентов, клиентов и партнеров, где вы можете планировать, встречаться и делиться материалами в одном месте. Развивайте лидерство более эффективно, быстрее предл...
RFP360
rfp360.com
RFP360 дает возможность командам по поиску и закупкам централизовать процесс выдачи запросов предложений — собирать информацию, оценивать предложения и работать с коллегами и поставщиками в едином цифровом рабочем пространстве. Помимо более разумного выбора покупок, клиенты повышают эффективность, с...