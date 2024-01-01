Zoios

Zoios

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Использовать веб-приложение

Веб-сайт: zoios.io

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Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Ваши сотрудники преуспевают на работе? – скажет вам Зоиос. Перестаньте гадать, что чувствуют ваши сотрудники. Используйте Zoios, чтобы лучше узнать своих людей и создать рабочее место, где каждый будет процветать.

Веб-сайт: zoios.io

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