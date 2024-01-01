Альтернативы - Zoho TeamInbox

Keeping

keeping.com

Keeping — первая в мире платформа поддержки клиентов, интегрированная с Gmail. Назначайте запросы на поддержку клиентов коллегам по команде, оставляйте личные заметки и устанавливайте статус — все это прямо из Gmail. Основанная в 2016 году и базирующаяся в Нью-Йорке, мы создали Keeping для команд, к...