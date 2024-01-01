Альтернативы - Zoho TeamInbox

Hubspot

Hubspot

hubspot.com

HubSpot предлагает полную платформу программного обеспечения для маркетинга, продаж, обслуживания клиентов и CRM, а также методологию, ресурсы и поддержку, чтобы помочь бизнесу лучше развиваться. Начните работу с бесплатными инструментами и обновляйте их по мере роста.

Zendesk

Zendesk

zendesk.com

Zendesk Inc. — американская компания по разработке программного обеспечения для обслуживания клиентов со штаб-квартирой в Сан-Франциско, Калифорния, США. Акции котируются на Нью-Йоркской фондовой бирже под символом ZEN и входят в индекс Russell 2000. Компания Zendesk, основанная в 2007 году в Копенг...

Intercom

Intercom

intercom.com

Intercom — это платформа диалоговых отношений (CRP), которая помогает компаниям строить лучшие отношения с клиентами посредством персонализированного взаимодействия на основе мессенджеров. Штаб-квартира Intercom находится в Сан-Франциско, а дополнительные офисы — в Чикаго, Дублине, Сиднее и Лондоне....

Freshdesk

Freshdesk

freshdesk.com

Облачное онлайн-программное обеспечение для обслуживания клиентов, обеспечивающее поддержку службы поддержки со всеми интеллектуальными средствами автоматизации для более быстрого выполнения задач. Зарегистрируйтесь на бесплатную пробную версию сегодня!

Podium

Podium

podium.com

Дайте своему бизнесу несправедливое преимущество с помощью обзоров, сообщений, платежей, веб-чата и многого другого.

Spike

Spike

spikenow.com

Мощная папка «Входящие» Spike включает в себя диалоговую электронную почту, задачи, заметки, документы для совместной работы, хранилище файлов и календарь — все в одном канале.

Tidio

Tidio

tidio.com

Мгновенно общайтесь с посетителями вашего сайта и превращайте их в платящих клиентов. Используйте коммуникационные и маркетинговые решения Tidio для развития своего бизнеса.

Chatwoot

Chatwoot

chatwoot.com

Chatwoot — это решение для поддержки клиентов с открытым исходным кодом, которое помогает компаниям привлекать своих клиентов на своем веб-сайте, странице в Facebook, Twitter, Whatsapp, SMS, электронной почте и т. д. Это альтернатива с открытым исходным кодом Intercom, Drift, Freshchat и т. д. Подкл...

Brevo

Brevo

brevo.com

Brevo (ранее Sendinblue) помогает вам развивать ваш бизнес. Выстраивайте отношения с клиентами с помощью электронной почты, SMS, чата и т. д. Используйте те инструменты, которые вам нужны, когда они вам нужны. Попробуйте бесплатно.

Help Scout

Help Scout

helpscout.net

Help Scout — это глобальная удаленная компания, поставщик программного обеспечения для службы поддержки, штаб-квартира которой находится в Бостоне, штат Массачусетс. Компания предоставляет платформу поддержки клиентов по электронной почте, инструмент базы знаний и встраиваемый виджет поиска/контакто...

Front

Front

front.com

Front — это платформа для общения с клиентами, которая легко объединяет электронную почту, приложения и коллег в одном представлении. Перестаньте быть занятым. Начните оказывать влияние.

Missive

Missive

missiveapp.com

Электронная почта, групповой чат и задачи для продуктивных команд. Одно приложение для всей вашей внутренней и внешней коммуникации. Управление работой в лучшем виде. Попробуйте бесплатно!

Crisp

Crisp

crisp.chat

Откройте для себя нашу платформу обмена сообщениями с клиентами для стартапов и малого и среднего бизнеса. Единая платформа для продаж, маркетинга и поддержки в одном программном обеспечении: Crisp. 14 дней бесплатной пробной версии. Кредитная карта не требуется. Попробуй ! Мы предоставляем базу зна...

Helpwise

Helpwise

helpwise.io

Helpwise — это простое в использовании программное обеспечение для совместной работы с общим почтовым ящиком и электронной почтой, позволяющее командам управлять учетными записями электронной почты группы, такими как help@, sales@ и т. д. Получите общий почтовый ящик для своей команды прямо сейчас!

Groove

Groove

groovehq.com

Узнайте, почему более 8000 клиентов используют Groove для повышения удовлетворенности клиентов и построения значимых отношений с ними.

Trengo

Trengo

trengo.com

Порадуйте своих клиентов их любимыми каналами. Откройте для себя Trengo, омниканальную коммуникационную платформу, которая объединяет все каналы обмена сообщениями в одном представлении. Сделайте общение с клиентами простым.

HelpCrunch

HelpCrunch

helpcrunch.com

Масштабируйте свою поддержку, маркетинг и продажи с помощью универсального набора инструментов HelpCrunch — все, что вам нужно, теперь в одном месте.

Gmelius

Gmelius

gmelius.io

Платформа для совместной работы для команд, использующих Gmail. Gmelius дает вашим командам возможность совместно работать над электронной почтой, управлять проектами и конвейерами, обслуживать клиентов и автоматизировать рабочие процессы, не покидая Gmail и другие приложения, ежедневно используемы...

eDesk

eDesk

edesk.com

Программное обеспечение eDesk для обслуживания клиентов в сфере электронной коммерции объединяет все ваши взаимодействия с клиентами и данные о заказах в удобные в управлении заявки для групп поддержки клиентов. Начните сегодня.

Helpmonks

Helpmonks

helpmonks.com

Откройте для себя универсальную платформу взаимодействия с клиентами, созданную для вашей команды обслуживания клиентов, с инструментами для улучшения качества обслуживания клиентов. Узнать больше!

ProProfs

ProProfs

proprofs.com

ProProfs - программное обеспечение для управления знаниями для викторин, тестов, обучения, карточек и базы знаний. Начните работу с нашим программным обеспечением для управления знаниями.

Whippy

Whippy

whippy.ai

Whippy — это мощная платформа для обмена SMS и электронной почтой, предназначенная для повышения продуктивности бизнеса и взаимодействия с клиентами с помощью технологий автоматизации и искусственного интеллекта. Ключевые продукты включают в себя Team Inbox, Campaigns, Automations, AI Integration, S...

Keeping

Keeping

keeping.com

Keeping — первая в мире платформа поддержки клиентов, интегрированная с Gmail. Назначайте запросы на поддержку клиентов коллегам по команде, оставляйте личные заметки и устанавливайте статус — все это прямо из Gmail. Основанная в 2016 году и базирующаяся в Нью-Йорке, мы создали Keeping для команд, к...

Zendo

Zendo

getzendo.io

Zendo — это универсальное программное обеспечение для оптимизации продаж услуг, от заказных и продуктовых до подписок. Это помогает предпринимателям и агентствам ускорить свои внутренние процессы с помощью автоматизации. Создавайте свои собственные рабочие процессы, автоматически создавайте счета и ...

Glassix

Glassix

glassix.com

Glassix: «ИИ, который говорит с клиентом». Унифицируйте обмен сообщениями, ускоряйте ответы и повышайте удовлетворенность с помощью нашей передовой платформы общения с клиентами.

Desku

Desku

desku.io

Программное обеспечение службы поддержки для приятного обслуживания клиентов. Произведите революцию в общении с клиентами с помощью единой омниканальной платформы на базе искусственного интеллекта, предоставляющей персонализированный и адаптированный опыт для каждого уникального бизнеса.

Gridlex

Gridlex

gridlex.com

«Ультра настраиваемый универсальный конструктор приложений» Gridlex предлагает комплексное решение для предприятий, стремящихся к индивидуальной операционной эффективности. Благодаря стандартным приложениям, включая CRM, службу поддержки клиентов, оформление заявок в службу поддержки и управление ос...

Enchant

Enchant

enchant.com

Лучшее общение с вашими клиентами. Наши ориентированные на клиента продукты помогут вам обеспечить персонализированную поддержку на базе искусственного интеллекта. Многоканальные общие почтовые ящики, базы знаний и чат. Все в одной интуитивно понятной платформе. Для команд любого размера.

Unipile

Unipile

unipile.com

Включите API-интерфейсы для электронной почты и обмена сообщениями, чтобы облегчить прямое общение через LinkedIn, Gmail и WhatsApp в своем приложении, повышая производительность и удовлетворенность пользователей.

Loop Email

Loop Email

intheloop.io

Loop Email — это простой, но мощный командный почтовый ящик. Он был создан на основе почтового клиента, поэтому его легко настроить и использовать для любых групп, которые привыкли обрабатывать сообщения клиентов по электронной почте. Трудно быть продуктивным, когда половину времени вы тратите на чт...

Обзор

Продукты

Скачать

Поддержка

Компания

Юридическая информация

© 2024 WebCatalog Pte. Ltd.

Мы применяем файлы cookie для обеспечения работы и улучшения наших веб-сайтов. Используя наши сайты, вы соглашаетесь на применение файлов cookie.

Политика конфиденциальности