Альтернативы - Zoho Billing
Patreon
patreon.com
Patreon — это членская платформа, которая позволяет художникам и создателям легко получать оплату. Присоединяйтесь к более чем 200 000+ авторов, получающих зарплату от более чем 4 миллионов покровителей в месяц.
Stripe
stripe.com
Stripe — американская компания, предоставляющая финансовые услуги и программное обеспечение как услугу (SaaS) со штаб-квартирой в Сан-Франциско, Калифорния, США. Компания в первую очередь предлагает программное обеспечение для обработки платежей и интерфейсы прикладного программирования (API) для ве...
Pabbly
pabbly.com
Мощные программные инструменты для ведения вашего бизнеса. Получите доступ к критически важным для бизнеса приложениям, таким как создание форм, маркетинг по электронной почте, выставление счетов, автоматизация и многое другое, в одном пакете.
2Checkout
2checkout.com
Принимайте платежи онлайн в любое время и в любом месте. 2Checkout.com — это служба онлайн-платежей, которая помогает принимать кредитные карты, PayPal и дебетовые карты.
Sage Intacct
intacct.com
Повысьте рентабельность инвестиций и преобразуйте свою организацию с помощью первого и единственного предпочтительного поставщика программного обеспечения AICPA для бухгалтерского учета и финансового управления для компаний любого размера.
FastSpring
fastspring.com
FastSpring — это компания, предоставляющая программное обеспечение как услугу (SaaS), которая предлагает платформу электронной коммерции с полным спектром услуг для компаний, продающих программное обеспечение и другие цифровые онлайн-продукты.
SendOwl
sendowl.com
SendOwl позволяет вам легко продавать цифровые продукты напрямую вашей аудитории из вашего блога, социальных сетей или из любого места, где вы можете вставить ссылку.
PayKickstart
paykickstart.com
Рост доходов и партнерская платформа PayKickstart — это наиболее полное на рынке решение для оформления заказов, регулярного выставления счетов, управления партнерами и удержания клиентов с глобальными возможностями. Это как расширение вашей команды по бухгалтерскому учету, разработке продуктов/раз...
Younium
younium.com
Younium — это универсальная платформа для ведения масштабируемого бизнеса по подписке. Он включает в себя управление подпиской, выставление счетов за подписку, платежи, финансы и панели мониторинга подписок для компаний B2B.
Yotpo
yotpo.com
Yotpo — это маркетинговая платформа электронной коммерции с самыми передовыми решениями для отзывов клиентов, визуального маркетинга, лояльности, рефералов и SMS-маркетинга. Узнайте больше о том, как ваш бренд может стимулировать рост с помощью Yotpo, здесь.
Paddle
paddle.com
Помогаем B2B и B2C SaaS увеличить конверсию по всему миру, сократить отток клиентов, обеспечить соответствие требованиям и быстро масштабироваться.
Recurly
recurly.com
Recurly обеспечивает управление выставлением счетов по подписке корпоративного класса для тысяч компаний по всему миру.
Subbly
subbly.co
Subbly — это универсальная коммерческая платформа, позволяющая запускать, запускать и развивать любую бизнес-модель подписки. Начните бесплатную двухнедельную пробную версию сегодня.
Kibo
kibocommerce.com
Kibo предоставляет унифицированные коммерческие решения, на которые вы можете рассчитывать для электронной коммерции B2C и B2B, управления заказами, персонализации и точек продаж.
EQUP
equp.com
Удобно, Доступно, Эффективно Программное обеспечение CRM премиум-класса, которое действительно работает! Расширьте возможности своего бизнеса с помощью EQUP, который выходит за рамки умной CRM, автоматизируя операции маркетинга, продаж и выставления счетов. в универсальном программном обеспечении.
Rainex
rainex.io
Rainex — это платформа с простым и гибким функционалом для создания подписок, выставления счетов и автоматизации всех рутинных процессов выставления счетов.
Abowire
abowire.com
Не используйте бухгалтерское программное обеспечение для управления своими подписками. Делайте это правильно с Abowire! Abowire — немецкая платформа Abo для продажи подписок в Европе. Увеличьте регулярный доход и сократите технические эксплуатационные расходы в 4 раза. Управляйте подключением подпис...
Zoura
zuora.com
Zuora — лидер в области управления подписками. Создавайте и развивайте свой успешный бизнес по подписке с помощью набора передовых инструментов выставления счетов Zuora.
Stykite
stykite.com
Stykite — это полнофункциональная платформа управления подписками, которая позволяет запускать и масштабировать свой Saas-продукт в новых регионах. Платежные шлюзы предварительно интегрированы, и Stykite также несет ответственность за налоги с продаж, риски и любые другие требования.
SimpleCirc
simplecirc.com
SimpleCirc — это доступное облачное программное обеспечение для управления подписчиками для малых и средних издателей журналов и газет. Быстро и легко добавляйте, продлевайте и обновляйте своих подписчиков. Принимайте заказы онлайн. Продавайте выпуски и рекламную продукцию. Предоставьте своим подпис...
Rebill
rebill.com
Rebill — это решение для регулярных сборов платежей и финансовой автоматизации в Латинской Америке. Продавцы могут начать продавать подписки и членство за считанные минуты, используя предварительно созданную платежную страницу с функцией Plug-and-Play, и управлять своими финансовыми процессами из од...
PayRequest
payrequest.io
PayRequest — это платформа для выставления счетов и подписок без кода для SaaS-бизнеса и малого и среднего бизнеса. PayRequest интегрируется с такими платежными шлюзами, как Stripe, Mollie, PayPal и другими, предлагая платежные решения, такие как платежные ссылки, страницы оплаты, подписки, страницы...
Pelcro
get.pelcro.com
Pelcro — это универсальная платформа управления подписками и членством. Комплексная платформа самообслуживания, не требующая кода, но имеющая все инструменты разработки, обеспечивающие максимальную гибкость. Основные функции Pelcro: - Легко создавайте подписки и продукты электронной коммерции в одно...
Nummuspay
nummuspay.com
Платформа управления подписками и обработки кредитных карт Nummuspay управляет всеми частями жизненного цикла доходов для компаний, получающих подписку и регулярные доходы.
Crystallize
crystallize.com
Сверхбыстрая безголовая коммерция для брендов и агентств, одержимых продуктами. Создавайте уникальные и запоминающиеся впечатления от продуктов и продавайте их по любому каналу, в любом масштабе и так, как вы мечтаете.
circuly
circuly.io
Circuly — это SaaS-сервис B2B с круговой экономикой для веб-сайтов, который делает сдачу в аренду физических продуктов такой же простой и прибыльной, как и их продажу. circuly предлагает все, что нужно компаниям для успешного запуска и масштабирования модели подписки/продукта как услуги.
Buzops
buzops.com
Buzops — это больше, чем просто система управления тренажерным залом. Мы — единая команда, миссия которой — расширять возможности владельцев спортивных залов и быть преданным партнером в повышении эффективности и роста вашего фитнес-бизнеса. В 2009 году Майкл основал компанию по индивидуальному обуч...
Aria Systems
ariasystems.com
В современном мире спроса потребности рынка могут резко измениться. Aria Systems дает корпоративным компаниям возможность быстро и гибко меняться вместе с ней. Облачная платформа монетизации Aria устраняет узкие места в сфере выставления счетов, позволяя компаниям быстро запускать и развивать свои п...
Upodi
upodi.com
Upodi — это ведущая платформа для выставления счетов и управления подписками, которая автоматизирует операции по ценообразованию, выставлению счетов и выставлению счетов для SaaS-компаний и компаний, работающих по подписке. Upodi обеспечивает базовую инфраструктуру системы с помощью механизма период...
Rebillia Platform
rebillia.com
Полностью настраиваемый, гибкий и масштабируемый механизм повторяющихся заказов и выставления счетов по подписке корпоративного уровня, подходящий для любого бизнеса. Rebillia предоставляет инструменты, необходимые для создания уникальной модели подписки и беспрепятственного процесса регистрации для...