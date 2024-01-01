Альтернативы - Zoho Desk
Hubspot
hubspot.com
HubSpot предлагает полную платформу программного обеспечения для маркетинга, продаж, обслуживания клиентов и CRM, а также методологию, ресурсы и поддержку, чтобы помочь бизнесу лучше развиваться. Начните работу с бесплатными инструментами и обновляйте их по мере роста.
Zendesk
zendesk.com
Zendesk Inc. — американская компания по разработке программного обеспечения для обслуживания клиентов со штаб-квартирой в Сан-Франциско, Калифорния, США. Акции котируются на Нью-Йоркской фондовой бирже под символом ZEN и входят в индекс Russell 2000. Компания Zendesk, основанная в 2007 году в Копенг...
Intercom
intercom.com
Intercom — это платформа диалоговых отношений (CRP), которая помогает компаниям строить лучшие отношения с клиентами посредством персонализированного взаимодействия на основе мессенджеров. Штаб-квартира Intercom находится в Сан-Франциско, а дополнительные офисы — в Чикаго, Дублине, Сиднее и Лондоне....
Freshdesk
freshdesk.com
Облачное онлайн-программное обеспечение для обслуживания клиентов, обеспечивающее поддержку службы поддержки со всеми интеллектуальными средствами автоматизации для более быстрого выполнения задач. Зарегистрируйтесь на бесплатную пробную версию сегодня!
Tidio
tidio.com
Мгновенно общайтесь с посетителями вашего сайта и превращайте их в платящих клиентов. Используйте коммуникационные и маркетинговые решения Tidio для развития своего бизнеса.
RingCentral
ringcentral.com
RingCentral, Inc. — американский публичный поставщик облачных решений для связи и совместной работы для бизнеса. Генеральный директор RingCentral Влад Шмунис и технический директор Влад Вендроу основали компанию в 1999 году. В число инвесторов RingCentral входили Дуг Леоне, Sequoia Capital, Дэвид Ве...
JustCall
justcall.io
JustCall — это облачная телефонная система для удаленных групп продаж и поддержки. Интегрируется с HubSpot, Intercom, Pipedrive, Salesforce и другими инструментами CRM/Helpdesk.
Chatwoot
chatwoot.com
Chatwoot — это решение для поддержки клиентов с открытым исходным кодом, которое помогает компаниям привлекать своих клиентов на своем веб-сайте, странице в Facebook, Twitter, Whatsapp, SMS, электронной почте и т. д. Это альтернатива с открытым исходным кодом Intercom, Drift, Freshchat и т. д. Подкл...
ConnectWise Manage
connectwise.com
ConnectWise Manage: программное обеспечение для автоматизации профессиональных услуг (PSA) для ведения вашего бизнеса MSP. Оптимизируйте свою деятельность с помощью проверенного решения PSA.
Help Scout
helpscout.net
Help Scout — это глобальная удаленная компания, поставщик программного обеспечения для службы поддержки, штаб-квартира которой находится в Бостоне, штат Массачусетс. Компания предоставляет платформу поддержки клиентов по электронной почте, инструмент базы знаний и встраиваемый виджет поиска/контакто...
Gorgias
gorgias.com
Служба поддержки, предназначенная для интернет-магазинов. Обеспечьте многоканальное обслуживание клиентов из одного приложения. Повысьте производительность благодаря автоматическим ответам на распространенные запросы.
LiveChat
livechat.com
LiveChat – онлайн-чат и программное обеспечение службы поддержки для веб-сайтов. Используйте LiveChat для быстрого обслуживания клиентов. Зарегистрируйтесь и попробуйте LiveChat бесплатно в течение 14 дней!
Atera
atera.com
Программное обеспечение RMM (управление удаленным мониторингом) Atera, созданное для людей. Это универсальное решение RMM с PSA и удаленным доступом. Начните бесплатную пробную версию сегодня
Teamwork
teamwork.com
Создайте эффективную команду, которая отлично работает вместе, с помощью программного обеспечения для управления проектами Teamwork, службы поддержки, чата, программного обеспечения для управления документами и CRM.
Front
front.com
Front — это платформа для общения с клиентами, которая легко объединяет электронную почту, приложения и коллег в одном представлении. Перестаньте быть занятым. Начните оказывать влияние.
Zammad
zammad.com
Начните за считанные минуты и будьте победителем на протяжении многих лет Откройте для себя систему продажи билетов Zammad Это один из тех дней? Повсюду заклеены заметки, а телефон не перестает звонить? Zammad — это программное обеспечение для службы поддержки будущего, которое помогает вам найти ...
ConnectWise Home
connectwise.com
ConnectWise позволяет поставщикам технологических услуг быстрее достигать своих целей с помощью отмеченной наградами технологии MSP и пакета программного обеспечения для управления ИТ.
Helpwise
helpwise.io
Helpwise — это простое в использовании программное обеспечение для совместной работы с общим почтовым ящиком и электронной почтой, позволяющее командам управлять учетными записями электронной почты группы, такими как help@, sales@ и т. д. Получите общий почтовый ящик для своей команды прямо сейчас!
Crisp
crisp.chat
Откройте для себя нашу платформу обмена сообщениями с клиентами для стартапов и малого и среднего бизнеса. Единая платформа для продаж, маркетинга и поддержки в одном программном обеспечении: Crisp. 14 дней бесплатной пробной версии. Кредитная карта не требуется. Попробуй ! Мы предоставляем базу зна...
ServiceNow
servicenow.com
ServiceNow позволяет сотрудникам работать так, как они хотят, а не так, как требует программное обеспечение. И клиенты могут получить то, что им нужно, тогда, когда им это нужно.
Appy Pie
appypie.com
Нет платформы для разработки кода.
EngageBay
engagebay.com
EngageBay — это доступное универсальное программное обеспечение для маркетинга, продаж, поддержки и бесплатного CRM, предназначенное для растущих компаний, позволяющее привлекать веб-посетителей и превращаться в довольных клиентов.
Groove
groovehq.com
Узнайте, почему более 8000 клиентов используют Groove для повышения удовлетворенности клиентов и построения значимых отношений с ними.
Insightly
insightly.com
Insightly, Inc. — частная компания, занимающаяся компьютерными технологиями, со штаб-квартирой в Сан-Франциско, Калифорния.
Agile CRM
agilecrm.com
Программное обеспечение Agile CRM — это лучшее, простое, мощное и доступное решение для управления взаимоотношениями с клиентами (CRM) с автоматизацией продаж и маркетинга для малого бизнеса.
Vtiger
vtiger.com
Vtiger CRM — это онлайн-программное обеспечение, которое помогает более чем 300 000 компаниям увеличивать продажи, повышать рентабельность инвестиций в маркетинг и обеспечивать отличное обслуживание клиентов. Попробуйте бесплатно в течение 15 дней!
TeamSupport
teamsupport.com
TeamSupport — это отмеченная наградами компания-разработчик программного обеспечения для послепродажной поддержки клиентов, созданная специально для уникальных потребностей B2B-компаний, работающих в сфере компьютерного оборудования, программного обеспечения, услуг в области информационных технологи...
Trengo
trengo.com
Порадуйте своих клиентов их любимыми каналами. Откройте для себя Trengo, омниканальную коммуникационную платформу, которая объединяет все каналы обмена сообщениями в одном представлении. Сделайте общение с клиентами простым.
Spiceworks
spiceworks.com
Spiceworks — это профессиональная сеть для индустрии информационных технологий (ИТ) со штаб-квартирой в Остине, штат Техас. Компания была основана в январе 2006 года Скоттом Абелем, Джеем Холлбергом, Грегом Каттаваром и Фрэнсисом Салливаном для создания программного обеспечения для управления ИТ. Sp...
Kustomer
kustomer.com
Развивайтесь с помощью самой популярной системы CRM для обслуживания клиентов. Обеспечьте унифицированное обслуживание клиентов, которое будет быстрее, богаче и доступно там, где это нужно вашим клиентам, с помощью электронной почты, телефона, чата, социальных сетей и приложений для обмена сообщения...