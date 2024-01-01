Zil Money

Zil Money

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Веб-сайт: zilmoney.com

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Функция расчета заработной платы по кредитной карте от Zil Money позволяет своевременно платить сотрудникам и получать кэшбэк. Кроме того, спишите финансирование заработной платы за счет комиссий по кредитной карте как деловые расходы. Улучшите денежный поток и удовлетворенность сотрудников с помощью этого гибкого решения. Zil Money создан, чтобы помочь пользователям сделать управление платежами простым и эффективным. Вы можете воспользоваться различными вариантами оплаты, такими как ACH, банковский перевод, электронные чеки, печатные чеки и многое другое. Платформа также позволяет вам мгновенно настраивать и печатать чеки на чистых листах бумаги, используя обычный принтер в вашем офисе или дома. Zil Money — это компания финансовых технологий, а не банк или член FDIC. Zil Money предлагает банковские услуги в рамках партнерства с банками-членами FDIC Silicon Valley Bank и Texas National Bank.
Категории:
Finance
Программное обеспечение для обработки платежей

Веб-сайт: zilmoney.com

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Альтернативы

PayPal

PayPal

paypal.com

Venmo

Venmo

venmo.com

Payoneer

Payoneer

payoneer.com

Stripe

Stripe

stripe.com

Square

Square

squareup.com

FreshBooks

FreshBooks

freshbooks.com

HoneyBook

HoneyBook

honeybook.com

Karbon

Karbon

karbonhq.com

BirdEye

BirdEye

birdeye.com

Airwallex

Airwallex

airwallex.com

Melio

Melio

meliopayments.com

Thryv

Thryv

thryv.com

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AgoraDesk

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LocalMonero

LocalMonero

localmonero.co

Silicon Valley Bank

Silicon Valley Bank

svb.com

BizPayO

BizPayO

bizpayo.com

Pesto

Pesto

getpesto.com

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