Функция расчета заработной платы по кредитной карте от Zil Money позволяет своевременно платить сотрудникам и получать кэшбэк. Кроме того, спишите финансирование заработной платы за счет комиссий по кредитной карте как деловые расходы. Улучшите денежный поток и удовлетворенность сотрудников с помощью этого гибкого решения. Zil Money создан, чтобы помочь пользователям сделать управление платежами простым и эффективным. Вы можете воспользоваться различными вариантами оплаты, такими как ACH, банковский перевод, электронные чеки, печатные чеки и многое другое. Платформа также позволяет вам мгновенно настраивать и печатать чеки на чистых листах бумаги, используя обычный принтер в вашем офисе или дома. Zil Money — это компания финансовых технологий, а не банк или член FDIC. Zil Money предлагает банковские услуги в рамках партнерства с банками-членами FDIC Silicon Valley Bank и Texas National Bank.

Веб-сайт: zilmoney.com

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