Альтернативы - ZIGnotch

EventX

eventx.io

«Мероприятия где угодно, в любое время, для всех». Мероприятия — это место, где происходят значимые связи и обмен знаниями. Мы здесь, чтобы сделать мероприятия простыми и эффектными. EventX — это отмеченная наградами SaaS-платформа для виртуальных мероприятий и поставщик комплексных решений для инте...