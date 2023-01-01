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Zerodha Varsity

Zerodha Varsity

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Веб-сайт: zerodha.com

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Свободный и открытый фондовый рынок и финансовое образование. Varsity — это обширная и подробная коллекция уроков по фондовому рынку и финансам, созданная Картиком Рангаппой из Zerodha. Он открыт для всех и является одним из крупнейших ресурсов финансового образования в сети.

Веб-сайт: zerodha.com

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