Zentacle — это лучший журнал погружений, имеющий более 20 тысяч активных пользователей по всему миру. Если вы поклонник AllTrails или Strava и любите океан, вам понравится Zentacle. Ищите места для подводного плавания, фридайвинга и сноркелинга по всему миру с картами, подробными обзорами и фотографиями, созданными такими же любителями океана, как и вы. Используйте его в качестве журнала погружений, чтобы запоминать, где вы были, а также всю информацию и заметки, связанные с вашими погружениями, и собирайте цифровые штампы в участвующих дайв-центрах. Дайверы, сертифицированные PADI, NAUI и SSI, могут использовать Zentacle для замены своего бумажного журнала погружений и гарантировать, что вы никогда не потеряете свои журналы. Работает с данными различных производителей, таких как Apple Watch, Oceanic, Aqualung, Mares, Suunto и ScubaPro. Он также работает в автономном режиме, поэтому вы можете регистрировать свои погружения и позже синхронизировать их с облаком.

Веб-сайт: zentacle.com

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