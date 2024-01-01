ИИ Фонда для принятия критически важных решений. Единая модель искусственного интеллекта для понимания пространств, мониторинга процессов обслуживания, точного прогнозирования и обеспечения эффективности. Датчики превратят каждую камеру в вашем здании в суперсенсор с искусственным интеллектом. Платформа искусственного интеллекта делает это путем подключения к существующим камерам и может наблюдать за пространством для отслеживания нескольких рабочих процессов, связанных с управлением мощностями, укомплектованием персоналом, уборкой, обслуживанием клиентов и отслеживанием бизнес-активов. ИИ изучает модели деятельности для оптимизации управления объектами или бизнес-процессов и предоставляет оповещения об аномалиях в реальном времени, прогнозы и богатый анализ данных.

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