Zensors

Zensors

Еще не установили WebCatalog Desktop? Скачайте WebCatalog Desktop.

Использовать веб-приложение

Веб-сайт: zensors.com

Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для Zensors в WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

ИИ Фонда для принятия критически важных решений. Единая модель искусственного интеллекта для понимания пространств, мониторинга процессов обслуживания, точного прогнозирования и обеспечения эффективности. Датчики превратят каждую камеру в вашем здании в суперсенсор с искусственным интеллектом. Платформа искусственного интеллекта делает это путем подключения к существующим камерам и может наблюдать за пространством для отслеживания нескольких рабочих процессов, связанных с управлением мощностями, укомплектованием персоналом, уборкой, обслуживанием клиентов и отслеживанием бизнес-активов. ИИ изучает модели деятельности для оптимизации управления объектами или бизнес-процессов и предоставляет оповещения об аномалиях в реальном времени, прогнозы и богатый анализ данных.

Веб-сайт: zensors.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Zensors, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

Вам также может понравиться

Portcast

Portcast

portcast.io

Yahoo Weather

Yahoo Weather

yahoo.com

Meteum

Meteum

meteum.ai

Amazon India

Amazon India

amazon.in

Chrono24

Chrono24

chrono24.com

Olympia

Olympia

olympia.chat

ActionableAgile

ActionableAgile

actionableagile.com

Jepto

Jepto

jepto.com

Yandex Weather

Yandex Weather

yandex.com

Coram AI

Coram AI

coram.ai

CamelCamelCamel

CamelCamelCamel

camelcamelcamel.com

HFM

HFM

hfm.com

Обзор

Продукты

Скачать

Поддержка

Компания

Юридическая информация

© 2024 WebCatalog Pte. Ltd.

Мы применяем файлы cookie для обеспечения работы и улучшения наших веб-сайтов. Используя наши сайты, вы соглашаетесь на применение файлов cookie.

Политика конфиденциальности