Zenskar

Zenskar

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Веб-сайт: zenskar.com

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Zenskar — это нью-йоркская платформа расчета стоимости за наличные, которая может автоматизировать сложное выставление счетов на основе подписки и использования, управлять дебиторской задолженностью, предоставлять аналитику, настраивать гибкие рабочие процессы признания доходов и автоматизировать учет данных об использовании. Zenskar помогает творческим командам продаж проявлять творческий подход к ценообразованию/контрактам, не усложняя при этом финансовые команды! Посетите нас на сайте www.zenskar.com.
Категории:
Finance
Программное обеспечение для управления подписками
Программное обеспечение для выставления счетов по подписке
Программное обеспечение для управления доходами от подписки

Веб-сайт: zenskar.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Zenskar, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

Альтернативы

Hubspot

Hubspot

hubspot.com

Patreon

Patreon

patreon.com

Stripe

Stripe

stripe.com

Square

Square

squareup.com

Odoo

Odoo

odoo.com

Pabbly

Pabbly

pabbly.com

Zoho Billing

Zoho Billing

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Sage Accounting

Sage Accounting

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