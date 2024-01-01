Zenskar — это нью-йоркская платформа расчета стоимости за наличные, которая может автоматизировать сложное выставление счетов на основе подписки и использования, управлять дебиторской задолженностью, предоставлять аналитику, настраивать гибкие рабочие процессы признания доходов и автоматизировать учет данных об использовании. Zenskar помогает творческим командам продаж проявлять творческий подход к ценообразованию/контрактам, не усложняя при этом финансовые команды! Посетите нас на сайте www.zenskar.com.

Веб-сайт: zenskar.com

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