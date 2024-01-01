Zenput теперь является частью Crunchtime — ведущего программного обеспечения для управления операциями для ресторанных брендов и операторов общественного питания. Zenput — это платформа выполнения операций, используемая такими брендами, как Chipotle, Domino's, Sweetgreen, для автоматизации развертывания и обеспечения соблюдения операционных процедур, протоколов общественного здравоохранения и безопасности пищевых продуктов, а также других ключевых инициатив.

Веб-сайт: zenput.com

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