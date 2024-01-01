Zenput

Zenput

Еще не установили WebCatalog Desktop? Скачайте WebCatalog Desktop.

Использовать веб-приложение

Веб-сайт: zenput.com

Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для Zenput в WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Zenput теперь является частью Crunchtime — ведущего программного обеспечения для управления операциями для ресторанных брендов и операторов общественного питания. Zenput — это платформа выполнения операций, используемая такими брендами, как Chipotle, Domino's, Sweetgreen, для автоматизации развертывания и обеспечения соблюдения операционных процедур, протоколов общественного здравоохранения и безопасности пищевых продуктов, а также других ключевых инициатив.
Категории:
Business
Программное обеспечение для управления задачами розничной торговли

Веб-сайт: zenput.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Zenput, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

Альтернативы

Lark

Lark

larksuite.com

WorkJam

WorkJam

workjam.com

Repsly

Repsly

repsly.com

Wiser Solutions

Wiser Solutions

wiser.com

Bitreport

Bitreport

bitreport.app

Action Card

Action Card

actioncardapp.com

Pazo

Pazo

gopazo.com

Jolt

Jolt

jolt.com

Quant Retail

Quant Retail

quantretail.com

Bindy

Bindy

bindy.com

Progress Retail

Progress Retail

progressretail.com

GoSpotCheck

GoSpotCheck

gospotcheck.com

Вам также может понравиться

SALIDO

SALIDO

salido.com

Jolt

Jolt

jolt.com

MarketMan

MarketMan

marketman.com

Supplyit

Supplyit

supplyit.com

Calipsa

Calipsa

calipsa.io

FDA

FDA

fda.gov

Mindbody Business

Mindbody Business

mindbodyonline.com

OpSense

OpSense

opsense.com

FlyFreely

FlyFreely

flyfreely.io

Epsilon3

Epsilon3

epsilon3.io

Avigilon

Avigilon

avigilon.com

Hivekit

Hivekit

hivekit.io

Обзор

Продукты

Скачать

Поддержка

Компания

Юридическая информация

© 2024 WebCatalog Pte. Ltd.

Мы применяем файлы cookie для обеспечения работы и улучшения наших веб-сайтов. Используя наши сайты, вы соглашаетесь на применение файлов cookie.

Политика конфиденциальности