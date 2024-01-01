Альтернативы - Zendata
Silktide
silktide.com
Сделайте свой веб-сайт лучше с помощью автоматического тестирования доступности, оптимизации контента и цифрового маркетинга на одной платформе.
CookieFirst
cookiefirst.com
Платформа управления согласием на использование файлов cookie CMP. CookieFirst предлагает автоматическое согласие на использование файлов cookie, периодическое сканирование файлов cookie, автоматический генератор политики использования файлов cookie на более чем 40 языках, интеграцию с Google Tag M...
TermsFeed
termsfeed.com
Генератор политики конфиденциальности, положений и условий, лицензионного соглашения, отказа от ответственности и многого другого. Для веб-сайтов, мобильных приложений, SaaS, Facebook.
OneTrust
onetrust.com
Наша платформа Trust Intelligence помогает организациям связывать данные, команды и процессы. Узнайте, как OneTrust создает и реализует доверие в бизнесе.
TrustArc
truste.com
TrustArc устраняет разрыв между конфиденциальностью и данными, обеспечивая более глубокое понимание, более широкий доступ и постоянное соблюдение требований.
Cookie Script
cookie-script.com
Cookie-Script — это простое в использовании решение, позволяющее соблюдать все правила использования файлов cookie. Сканируйте файлы cookie вашего веб-сайта и позвольте посетителям контролировать свою конфиденциальность.
Osano
osano.com
Osano — это простая в использовании платформа конфиденциальности данных. Мгновенно приведите свой веб-сайт в соответствие с CCPA, GDPR и отслеживайте все правила конфиденциальности вашего поставщика.
Serviceform
serviceform.com
Serviceform – единственное программное обеспечение, необходимое вашему бизнесу для продаж, поддержки и маркетинга. У вас есть посетители веб-сайта, но вы не превращаете их в клиентов? Давайте изменим это! Serviceform помогает компаниям по всему миру конвертировать посетителей сайта в доход. Это дост...
CookieYes
cookieyes.com
Cookie Yes — это решение для согласия на использование файлов cookie, которое помогает вашему веб-сайту легко обеспечить соответствие требованиям GDPR и CCPA. Создайте пожизненную бесплатную учетную запись!
TRUENDO
truendo.com
TRUENDO — это комплексное решение, разработанное для обеспечения соответствия требованиям GDPR и CCPA. Это платформа управления согласием со встроенной автоматизированной политикой конфиденциальности и политикой использования файлов cookie. TRUENDO — это высокоавтоматизированное, гибкое и надежное п...
consentmanager
consentmanager.net
Consentmanager выделяется как идеальный инструмент управления согласием на использование файлов cookie, предлагающий полную настройку с помощью визуального редактора, CSS и HTML, а также возможностей «PUR». Функция создания отчетов в режиме реального времени с 12 измерениями, более 30 показателями и...
Secure Privacy
secureprivacy.ai
Secure Privacy помогает компаниям привести свои веб-сайты в соответствие с GDPR (Европа), CCPA (Калифорния) и LGPD (Бразилия) с помощью лучшего в отрасли решения для разрешения файлов cookie и управления баннерами. Приведите свой веб-сайт в соответствие с GDPR, CCPA и LGPD с помощью нашего мощного, ...
Seers
seersco.com
Платформа управления согласием Seers — это ведущий в мире баннер согласия на использование файлов cookie, которому доверяют более 50 000 предприятий в Великобритании и который соответствует их обязательствам GDPR, CCPA, PECR и LGPD. Платформа управления согласием Seers предлагает комплексное решение...
DATEV
datev.de
Один из крупнейших европейских поставщиков ИТ-услуг для налоговых консультаций и среднего бизнеса.
Securiti
securiti.ai
Securiti — пионер Центра управления данными, централизованной платформы, обеспечивающей безопасное использование данных и GenAI. Он обеспечивает унифицированный анализ данных, средства контроля и оркестрации в гибридных мультиоблачных средах. Крупные глобальные предприятия полагаются на Центр управл...
ObservePoint
observepoint.com
Веб-сайты сложны. Они необходимы для имиджа и роста вашей компании, а также для конфиденциальности и доверия ваших клиентов. Но на веб-сайтах так много динамических частей и страниц, что постоянно следить за ними практически невозможно. Платформа веб-управления ObservePoint автоматизирует сканирова...
Monsido
monsido.com
Monsido — это ведущее решение для веб-управления, разработанное для того, чтобы организации могли предоставлять превосходный и инклюзивный пользовательский опыт в своем цифровом присутствии и поддерживать их работу, обеспечивая открытость, оптимизацию и соответствие требованиям. Платформа Monsido вк...
Usercentrics
usercentrics.com
Usercentrics — это ведущая платформа управления согласием (CMP), которая позволяет компаниям получать, управлять и документировать согласие своих пользователей.