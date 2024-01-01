Альтернативы - Zeldata

QuickBooks Workforce

quickbooks.intuit.com

QuickBooks Time Tracker (ранее TSheets Time Tracker) — это облачное приложение для отслеживания времени и планирования, которое позволяет вашим сотрудникам отслеживать приходы и уходы с рабочего места с помощью устройств, которые у них уже есть в карманах.