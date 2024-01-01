Zeemo

Zeemo

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Веб-сайт: zeemo.ai

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Zeemo позволяет создателям контента автоматически создавать и переводить субтитры к видео на 18 языков с высочайшей точностью. Используя передовую технологию распознавания голоса и понимания естественного языка, Zeemo автоматически распознает человеческие голоса в видео и преобразует их в субтитры. Это инновационное решение предоставляет услуги автоматического субтитров к видео, которые повышают доступность и удобство использования. Приложение: https://zeemo.ai/zmapp/
Категории:
Productivity
Программное обеспечение для транскрипции

Веб-сайт: zeemo.ai

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Альтернативы

Otter

Otter

otter.ai

Animaker

Animaker

animaker.com

Riverside.fm

Riverside.fm

riverside.fm

Murf AI

Murf AI

murf.ai

Fireflies.ai

Fireflies.ai

fireflies.ai

Descript

Descript

descript.com

Simplified

Simplified

simplified.com

Piktochart

Piktochart

piktochart.com

Notta

Notta

notta.ai

Rev

Rev

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Happy Scribe

Happy Scribe

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Speechlogger

Speechlogger

speechlogger.com

Readspeaker

Readspeaker

readspeaker.com

Translate.Video

Translate.Video

translate.video

Semafind

Semafind

semafind.com

Voicetapp

Voicetapp

voicetapp.com

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