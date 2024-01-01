Zeemo позволяет создателям контента автоматически создавать и переводить субтитры к видео на 18 языков с высочайшей точностью. Используя передовую технологию распознавания голоса и понимания естественного языка, Zeemo автоматически распознает человеческие голоса в видео и преобразует их в субтитры. Это инновационное решение предоставляет услуги автоматического субтитров к видео, которые повышают доступность и удобство использования. Приложение: https://zeemo.ai/zmapp/

Веб-сайт: zeemo.ai

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