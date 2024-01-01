Альтернативы - ZEE5

Netflix

Netflix

netflix.com

Смотрите фильмы и телепередачи Netflix онлайн или транслируйте их прямо на свой Smart TV, игровую консоль, ПК, Mac, мобильный телефон, планшет и многое другое.

HiTV

HiTV

gohitv.com

Смотрите онлайн бесплатно новейшие корейские дорамы с английскими субтитрами в высоком разрешении. Смотрите самые быстро обновляемые корейские дорамы во всей сети. Поддерживается несколько устройств. Наслаждайтесь лучшими впечатлениями от просмотра на HiTV.

Disney+

Disney+

disneyplus.com

Будьте в курсе новостей Disney+: лучшего места для потоковой передачи фильмов и шоу от Disney, Pixar, Marvel, Star Wars и National Geographic.

Loklok

Loklok

loklok.com

Loklok — это универсальная платформа потокового видео, позволяющая смотреть телешоу, фильмы и анимацию со всего мира! Благодаря широкому выбору эксклюзивных фильмов вы можете выбирать субтитры на нескольких языках, а в качестве изображения Ultra-HD 4K новые популярные фильмы выходят каждый день! - l...

JioCinema

JioCinema

jiocinema.com

JioCinema — смотрите любимые телешоу, фильмы, детские передачи, музыкальные клипы на хинди, тамильском, бенгальском, каннада, маратхи, бходжпури с Colors, Sony, Zee, MTV, Disney в HD.

Amazon Prime Video

Amazon Prime Video

primevideo.com

Наслаждайтесь эксклюзивными товарами Amazon Originals, а также популярными фильмами и телешоу. Смотрите в любое время и в любом месте. Начните бесплатный пробный период.

Crunchyroll

Crunchyroll

crunchyroll.com

Crunchyroll, Inc. — американский дистрибьютор, издатель и лицензионная компания, специализирующаяся на потоковой передаче аниме, манги и дорамы. Основанная в 2006 году группой выпускников Калифорнийского университета в Беркли, канал распространения и партнерская программа Crunchyroll доставляют конт...

Hotstar

Hotstar

hotstar.com

Disney+ Hotstar — это крупнейшая в Индии потоковая платформа премиум-класса, предлагающая более 100 000 часов драмы и фильмов на 17 языках и освещающая все крупные мировые спортивные события.

MX Player

MX Player

mxplayer.in

MX Player, одна из лучших OTT-платформ в Индии, представляет собой бесплатный сервис потокового видео, которым вы можете наслаждаться на своем ноутбуке, телевизоре, мобильном телефоне и других интеллектуальных устройствах.

DStv Now

DStv Now

now.dstv.com

Смотрите свое DSTV онлайн. Смотрите спортивные трансляции в прямом эфире, следите за любимыми телешоу, фильмами и детскими шоу на своем мобильном телефоне, в веб-браузере, Smart TV и т. д.

SonyLIV

SonyLIV

sonyliv.com

SonyLIV — это индийская бесплатная потоковая платформа Freemium, принадлежащая Sony Pictures Networks India. SonyLIV была представлена ​​в 2013 году как первый OTT-сервис в Индии. В качестве службы потокового вещания он передает контент из своих локальных сетей, включая фильмы, телесериалы, прямые т...

Hulu

Hulu

hulu.com

Смотрите сериалы и фильмы онлайн. Смотрите сериалы «Южный парк», «Империя», «SNL», «Американская семейка» и популярные фильмы на своих любимых устройствах. Начните бесплатную пробную версию прямо сейчас. Отменить в любое время.

HBO Max

HBO Max

hbomax.com

Поприветствуйте HBO Max, потоковую платформу, которая объединяет все каналы HBO вместе с еще большим количеством ваших любимых фильмов и сериалов, а также новыми сериалами Max Originals.

Showmax

Showmax

showmax.com

Showmax — это услуга онлайн-подписки на видео по запросу, запущенная в Южной Африке 19 августа 2015 года. Showmax использует стратегию локализации, чтобы конкурировать с признанными конкурентами, занимающимися видео по запросу, уделяя особое внимание местному контенту и партнерству с мобильными теле...

Peacock TV

Peacock TV

peacocktv.com

Смотрите сериалы и фильмы онлайн с Peacock. Транслируйте знаковые шоу и фильмы, эксклюзивные оригинальные фильмы Peacock, прямые трансляции новостей, спортивных состязаний и многое другое.

Shahid

Shahid

shahid.mbc.net

Шахид — ﺷﺎﻫﺪ, ваша премиум-платформа для широкого спектра лучших арабских оригиналов, эксклюзивных сериалов и премьер фильмов, прямых телетрансляций и многого другого.

SkyShowtime

SkyShowtime

skyshowtime.com

SkyShowtime — это совершенно новый потоковый сервис с эксклюзивными фильмами и сериалами. SkyShowtime — это совершенно новый потоковый сервис, который стал новым домом для блокбастеров. Уникальный каталог, наполненный захватывающим и интересным контентом, включая новые эксклюзивные сериалы и фильмы...

Tubi

Tubi

tubitv.com

Смотрите бесплатно фильмы и сериалы онлайн в HD на любом устройстве. Tubi — бесплатный потоковый просмотр фильмов и телепередач.

Rakuten Viki

Rakuten Viki

viki.com

Смотрите азиатские сериалы и фильмы онлайн БЕСПЛАТНО! Корейские дорамы, китайские дорамы, тайваньские дорамы, японские дорамы, новости и события Kpop и Kdrama от Soompi, а также оригинальные постановки — с субтитрами на английском и других языках.

Max

Max

max.com

Макс — это тот, кого стоит смотреть на HBO, популярных сериалах, фильмах, реалити-шоу и многом другом. Все это здесь. Культовые сериалы, отмеченные наградами фильмы, свежие оригиналы и любимые семейные фильмы из мира Гарри Поттера, вселенной DC и HBO. Откройте для себя лучшие развлечения на любой в...

WeTV

WeTV

wetv.vip

Наконец, здесь можно посмотреть оригинальные и популярные шоу, драмы и варьете! WeTV представляет избранные и самые популярные шоу и драмы, которые вы можете смотреть в потоковом режиме с потрясающими впечатлениями от просмотра.

Apple TV+

Apple TV+

apple.com

Apple TV+ — это американская служба потокового вещания по подписке, принадлежащая и управляемая Apple Inc. Запущенная 1 ноября 2019 года, она предлагает подборку оригинальных фильмов и телесериалов под названием Apple Originals.

Kayo Sports

Kayo Sports

kayosports.com.au

Kayo Sports — это услуга подписки на потоковую передачу видео высшего качества, доступная в Австралии и принадлежащая компании Streamotion (100% дочерней компании Foxtel). Сервис предлагает спортивные трансляции в прямом эфире и по запросу от Fox Sports, ESPN, beIN Sports и Racing.com.

iQIYI

iQIYI

iq.com

iQiyi (爱奇艺,愛奇藝) — ведущий в мире веб-сайт потокового кино и видео, предлагающий OTT-услуги, включая разнообразные телевизионные драмы, фильмы, шоу, анимацию и другой качественный контент. Наш превосходный контент и услуги позволяют вам смотреть в свое удовольствие, в любое время и в любом месте.

MUBI

MUBI

mubi.com

Смотрите по-настоящему великолепное кино. Где бы ты ни был. Без рекламы. Всегда. От новых режиссеров до лауреатов наград. Красивые, интересные, невероятные фильмы — каждый день новый фильм. Трансляция сейчас. Загрузите, чтобы смотреть в автономном режиме. Начните бесплатную 7-дневную пробную версию ...

Viu

Viu

viu.com

Viu — базирующийся в Гонконге провайдер потокового видео, принадлежащий компании Viu International Ltd, входящей в группу PCCW.

discovery+

discovery+

discoveryplus.com

Discovery+ (произносится как Discovery Plus; стилизовано под Discovery+) — это потоковый сервис, принадлежащий Discovery, Inc. Сервис ориентирован на фактические программы, взятые из библиотек основных брендов канала Discovery, а также на оригинальные сериалы (часто включающие побочные продукты суще...

fuboTV

fuboTV

fubo.tv

Смотрите НФЛ, MLB, НБА, НХЛ, NASCAR, студенческий футбол NCAA, студенческий баскетбол NCAA, футбол MLS, отборочные матчи чемпионата мира по футболу, Лигу чемпионов, Английскую премьер-лигу, ЛаЛигу, Бундеслигу и многое другое в прямом эфире. Кроме того, транслируйте популярные телесериалы, новости в ...

Stan.

Stan.

stan.com.au

Stan — ведущий местный потоковый сервис Австралии, предлагающий неограниченный доступ к тысячам часов телешоу, фильмов и оригинальной продукции со всего мира. Начните 30-дневную бесплатную пробную версию без рекламы и фиксированных контрактов. Смотрите Стэна в любое время и в любом месте — на самых ...

Crave

Crave

crave.ca

Crave — это ваше полноценное развлечение.

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