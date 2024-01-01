Альтернативы - Zeda.io

Induct

web.induct.net

Induct — это бесплатная платформа, призванная сделать вашу жизнь немного проще дома и на работе. Вы получаете доступ к видеоконференциям, частным и групповым чатам, неограниченному пространству для хранения данных, выделенной рабочей комнате для проектов и рабочих групп и многому другому. Все, что в...