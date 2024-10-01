Альтернативы - ZayZoom

Betterment

Betterment

betterment.com

Управлять формой 401(k) непросто. Вот почему Betterment at Work позволяет работодателям легко предлагать высококачественную форму 401 (k). От постоянной административной поддержки и управления инвестициями, разработки индивидуального плана и оптимизированной интеграции расчета заработной платы — мы ...

Instant Financial

Instant Financial

instant.co

Компания Instant Financial, пионер в области гибких решений по оплате труда сотрудников, предоставляет предприятиям решения для финансового благополучия, позволяя сотрудникам контролировать свои финансы и получать оплату так, как они хотят, когда они хотят и где они хотят. Instant — это единый поста...

DailyPay

DailyPay

dailypay.com

Оплата по требованию, которой вы можете доверять. Представляем Friday от DailyPay™ Предоплаченная карта и приложение Friday® — это наше последнее предложение, которое дает сотрудникам мгновенный и бесплатный доступ к заработанной зарплате. Присоединяйтесь к ведущим компаниям отрасли, которые доверя...

SmartDollar

SmartDollar

smartdollar.com

SmartDollar — это программа финансового оздоровления сотрудников от Дэйва Рэмси. Сотрудники учатся планировать бюджет, выбираться из долгов, откладывать деньги на будущее и уверенно выходить на пенсию.

Brightside

Brightside

gobrightside.com

Brightside помогает людям делать правильные денежные шаги — от экстренного доступа к наличным деньгам до консолидации задолженности по кредитной карте и управления студенческими кредитами.

Earnin

Earnin

earnin.com

Нанимайте, удерживайте и повышайте производительность сотрудников с помощью преимущества Earnin. Earnin — это платформа финансового благополучия, специально разработанная, чтобы помочь сотрудникам избежать долгов, оплатить счета, откладывать деньги на будущее и снизить финансовый стресс, предоставля...

Branch app

Branch app

branchapp.com

Отделение помогает предприятиям ускорить выплаты, расширяя возможности работающих американцев. Предприятия обращаются к Branch в поисках более экономичного и быстрого способа оплаты труда работников и снижения затрат на бумажные чеки и платежные карты. Работники и независимые подрядчики, зарегистрир...

MoneyWellth

MoneyWellth

moneywellth.com

MoneyWellth — это комплексное финансовое приложение, которое может помочь пользователям узнать о важных финансовых темах, от рождения ребенка до планирования выхода на пенсию. MoneyWellth имеет обширную библиотеку видео, статей, калькуляторов и многого другого, что поможет пользователям узнать о фин...

Best Money Moves

Best Money Moves

bestmoneymoves.com

Best Money Moves — это мобильный сервис, призванный помочь людям измерить финансовый стресс, а затем снизить его, чтобы получить контроль над своей финансовой жизнью. Услуга продается работодателям, которые затем предлагают ее своим сотрудникам в качестве бесплатного пособия для сотрудников. Мы ниче...

OrbisPay

OrbisPay

orbispay.me

OrbisPay предоставляет решение Wages On-Demand™, которое позволяет сотрудникам получать мгновенный доступ к своим доходам до получения зарплаты. Мы считаем, что каждый должен иметь доступ к заработанным деньгам для оплаты счетов, аренды и покрытия чрезвычайных расходов. Наши продукты и услуги помога...

BrightDime

BrightDime

brightdime.com

BrightDime предлагает все, что нужно вашей компании для достижения финансового благополучия сегодня.

Questis

Questis

questis.co

Questis — компания по расширению финансовых возможностей сотрудников, предоставляющая комплексные решения в области личных финансов. Мы помогаем предприятиям стать работодателями, которые меняют жизнь, помогая сотрудникам устранить коренные причины финансового стресса и воспитывая финансово устойчив...

Savology

Savology

savology.com

Современная программа финансового благополучия Savology действительно меняет жизнь сотрудников благодаря персонализированному финансовому планированию, коучингу и обучению. Сотрудничая с Savology, работодатели могут по доступной цене предоставлять сотрудникам комплексный финансовый план, показатели ...

Your Money Line

Your Money Line

yourmoneyline.com

Your Money Line — это пособие по финансовому благополучию сотрудников, предлагающее неограниченное обучение человеческим деньгам 1:1, образование мирового класса и программное обеспечение на базе искусственного интеллекта, чтобы ваши люди (и их иждивенцы) жили беззаботной финансовой жизнью. Your Mon...

Обзор

Desktop

Поддержка

Компания

Юридическая информация

WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:

WebCatalog
WebCatalog Desktop
Singlebox
Switchbar
Translatium

© 2024 WebCatalog, Inc.

Мы применяем файлы cookie для обеспечения работы и улучшения наших веб-сайтов. Используя наши сайты, вы соглашаетесь на применение файлов cookie.

Политика конфиденциальности