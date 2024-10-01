Альтернативы - ZayZoom
Betterment
betterment.com
Управлять формой 401(k) непросто. Вот почему Betterment at Work позволяет работодателям легко предлагать высококачественную форму 401 (k). От постоянной административной поддержки и управления инвестициями, разработки индивидуального плана и оптимизированной интеграции расчета заработной платы — мы ...
Instant Financial
instant.co
Компания Instant Financial, пионер в области гибких решений по оплате труда сотрудников, предоставляет предприятиям решения для финансового благополучия, позволяя сотрудникам контролировать свои финансы и получать оплату так, как они хотят, когда они хотят и где они хотят. Instant — это единый поста...
DailyPay
dailypay.com
Оплата по требованию, которой вы можете доверять. Представляем Friday от DailyPay™ Предоплаченная карта и приложение Friday® — это наше последнее предложение, которое дает сотрудникам мгновенный и бесплатный доступ к заработанной зарплате. Присоединяйтесь к ведущим компаниям отрасли, которые доверя...
SmartDollar
smartdollar.com
SmartDollar — это программа финансового оздоровления сотрудников от Дэйва Рэмси. Сотрудники учатся планировать бюджет, выбираться из долгов, откладывать деньги на будущее и уверенно выходить на пенсию.
Brightside
gobrightside.com
Brightside помогает людям делать правильные денежные шаги — от экстренного доступа к наличным деньгам до консолидации задолженности по кредитной карте и управления студенческими кредитами.
Earnin
earnin.com
Нанимайте, удерживайте и повышайте производительность сотрудников с помощью преимущества Earnin. Earnin — это платформа финансового благополучия, специально разработанная, чтобы помочь сотрудникам избежать долгов, оплатить счета, откладывать деньги на будущее и снизить финансовый стресс, предоставля...
Branch app
branchapp.com
Отделение помогает предприятиям ускорить выплаты, расширяя возможности работающих американцев. Предприятия обращаются к Branch в поисках более экономичного и быстрого способа оплаты труда работников и снижения затрат на бумажные чеки и платежные карты. Работники и независимые подрядчики, зарегистрир...
MoneyWellth
moneywellth.com
MoneyWellth — это комплексное финансовое приложение, которое может помочь пользователям узнать о важных финансовых темах, от рождения ребенка до планирования выхода на пенсию. MoneyWellth имеет обширную библиотеку видео, статей, калькуляторов и многого другого, что поможет пользователям узнать о фин...
Best Money Moves
bestmoneymoves.com
Best Money Moves — это мобильный сервис, призванный помочь людям измерить финансовый стресс, а затем снизить его, чтобы получить контроль над своей финансовой жизнью. Услуга продается работодателям, которые затем предлагают ее своим сотрудникам в качестве бесплатного пособия для сотрудников. Мы ниче...
OrbisPay
orbispay.me
OrbisPay предоставляет решение Wages On-Demand™, которое позволяет сотрудникам получать мгновенный доступ к своим доходам до получения зарплаты. Мы считаем, что каждый должен иметь доступ к заработанным деньгам для оплаты счетов, аренды и покрытия чрезвычайных расходов. Наши продукты и услуги помога...
BrightDime
brightdime.com
BrightDime предлагает все, что нужно вашей компании для достижения финансового благополучия сегодня.
Questis
questis.co
Questis — компания по расширению финансовых возможностей сотрудников, предоставляющая комплексные решения в области личных финансов. Мы помогаем предприятиям стать работодателями, которые меняют жизнь, помогая сотрудникам устранить коренные причины финансового стресса и воспитывая финансово устойчив...
Savology
savology.com
Современная программа финансового благополучия Savology действительно меняет жизнь сотрудников благодаря персонализированному финансовому планированию, коучингу и обучению. Сотрудничая с Savology, работодатели могут по доступной цене предоставлять сотрудникам комплексный финансовый план, показатели ...
Your Money Line
yourmoneyline.com
Your Money Line — это пособие по финансовому благополучию сотрудников, предлагающее неограниченное обучение человеческим деньгам 1:1, образование мирового класса и программное обеспечение на базе искусственного интеллекта, чтобы ваши люди (и их иждивенцы) жили беззаботной финансовой жизнью. Your Mon...