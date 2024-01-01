Альтернативы - Zapa Client Portal

Zoho CRM

Zoho CRM

zoho.com

Управляйте всем своим бизнесом с помощью набора онлайн-инструментов повышения производительности Zoho и приложений SaaS. Нам доверяют более 50 миллионов пользователей по всему миру. Попробуйте наш бесплатный план навсегда!

FuseBase

FuseBase

nimbusweb.me

Превратите информационный хаос из множества источников в организованное рабочее место. Предоставьте себе или своей команде возможность выполнять задачи быстрее, с меньшим количеством итераций и совещаний.

Softr Studio

Softr Studio

softr.io

Softr превращает ваши данные Airtable в красивый и мощный веб-сайт, веб-приложение или клиентский портал. Выберите шаблон или начните с нуля.

Flowlu

Flowlu

flowlu.com

Flowlu — это универсальная платформа управления бизнесом для команд любого размера. У вас еще нет учетной записи Flowlu? Зарегистрируйтесь бесплатно прямо сейчас!

SuiteDash

SuiteDash

suitedash.com

Создайте свой собственный клиентский портал или доступ к клиентскому порталу с помощью нашего безопасного программного обеспечения клиентского портала: полностью фирменный вход в систему, информационная панель и уведомления по электронной почте с White Label.

Copilot

Copilot

copilot.com

Copilot — современный клиентский портал для сервисного бизнеса Предоставьте клиентам единый сервис с помощью клиентского портала, который оптимизирует обмен сообщениями, платежи, обмен файлами, справочные центры, доступ к настраиваемым приложениям и многое другое.

Moxo

Moxo

moxo.com

Рабочие пространства взаимодействия Moxo используются ведущими компаниями по всему миру для оптимизации миллионов B2B-проектов от регистрации учетных записей до управления учетными записями.

Accelo

Accelo

accelo.com

Упростите управление проектами, арендаторами, продажами и услугами. Получите прозрачность своей клиентской базы данных, улучшите процессы и уделите больше времени своему опыту.

SuperOkay

SuperOkay

superokay.com

SuperOkay предоставляет вам единый простой в использовании интерфейс, позволяющий делиться всеми вашими ссылками и документами с вашими клиентами и партнерами.

Dock

Dock

dock.us

Dock помогает продажам, успеху клиентов и маркетингу работать вместе для увеличения доходов.

vcita

vcita

vcita.com

Развивайте больше бизнеса и предоставляйте превосходные услуги с помощью универсального приложения для управления бизнесом для малого бизнеса |

Onehub

Onehub

onehub.com

Onehub — это веб-приложение, которое предоставляет все необходимое для простого и безопасного обмена бизнес-информацией и файлами с партнерами, клиентами, коллегами и поставщиками.

Planhat

Planhat

planhat.com

Planhat — красивая, гибкая и мощная платформа успеха клиентов. Customer 360, показатели здоровья, руководства, клиентские порталы и многое другое.

Recapped

Recapped

recapped.io

Заключайте сделки и привлекайте клиентов на 25 % быстрее. Мгновенно создавайте планы взаимных действий, которые помогут вам быстрее закрывать сделки, знать, что на самом деле происходит в сделке, и помогать своим сторонникам.

GuideCX

GuideCX

guidecx.com

Сделайте свою жизнь проще с помощью нового программного обеспечения для адаптации клиентов, созданного GuideCX. Этот инструмент упрощает управление внутренними командами и информирование клиентов!

Workiro

Workiro

workiro.com

Приложение нового поколения, которое уникальным образом сочетает в себе возможности управления задачами, общением и документами, включая электронную подпись, помогая вам лучше выполнять любую работу с кем угодно.

MangoApps

MangoApps

mangoapps.com

MangoApps объединяет интранет, общение и обучение в единую платформу, устраняя разрыв между настольными и нерабочими сотрудниками.

Aligned

Aligned

alignedup.com

Команды продаж. Проще говоря, ALIGNED — это цифровой зал продаж, платформа для совместной работы вашей команды и ваших покупателей. Это позволяет вам организовывать сложные сделки, повышать вовлеченность покупателей и сокращать время окупаемости. Как? Aligned оптимизирует все ваши коммуникации с кли...

Shape Software

Shape Software

setshape.com

Shape — это специальное программное обеспечение для автоматизации продаж и маркетинга, которое поставляется со встроенными функциями, которые можно настроить для любого бизнеса. Простой в использовании интерфейс расширяет возможности ваших команд и объединяет все аспекты вашего бизнеса на одной плат...

VobeSoft

VobeSoft

vobesoft.com

С VobeSoft перемены доставляют больше удовольствия. Настраивайте бизнес-процессы и создавайте обзоры на 360 градусов с помощью нашего модульного программного обеспечения без программирования.

Service Provider Pro

Service Provider Pro

spp.co

SPP — это программное обеспечение для управления клиентами и выставления счетов для специализированных сервисных агентств.

Alternative Payments

Alternative Payments

alternativepayments.io

Альтернативные платежи — это платежная платформа B2B с полным спектром услуг, которая упрощает и автоматизирует платежи для вас и ваших клиентов. Предложите своим клиентам безопасную платформу с белой маркировкой для оплаты счетов различными способами оплаты (ACH, кредитные карты и оплата в рассрочк...

Practice

Practice

practice.do

Оптимизируйте свой тренерский бизнес. Мы помогаем тренерам объединить неуклюжие, разрозненные и раздражающие системы в одном простом месте.

FileInvite

FileInvite

fileinvite.com

Собирайте все необходимые документы, подписи и данные до 80 % быстрее.

SuiteFiles

SuiteFiles

suitefiles.com

Создание документов, совместная работа и подписание — все в одном месте. SuiteFiles — это мощное, но простое программное обеспечение для управления документами для бухгалтерских фирм и фирм, предоставляющих профессиональные услуги. Наши рабочие процессы — это именно то, что нужно малым и средним фир...

Zendo

Zendo

getzendo.io

Zendo — это универсальное программное обеспечение для оптимизации продаж услуг, от заказных и продуктовых до подписок. Это помогает предпринимателям и агентствам ускорить свои внутренние процессы с помощью автоматизации. Создавайте свои собственные рабочие процессы, автоматически создавайте счета и ...

Clustdoc

Clustdoc

clustdoc.com

Новый способ управления предпроектным этапом и рабочими процессами адаптации. Приглашайте третьих лиц присоединиться к вашему проекту с пользовательского портала, рассказывайте им, что необходимо сделать, просматривайте предоставленную информацию вместе со своей командой, легко подписывайте контракт...

Clinked

Clinked

clinked.com

Клиентский портал Clinked — ведущее программное обеспечение для онлайн-сотрудничества. Безопасный, мобильный и легко настраиваемый. Делитесь файлами, общайтесь и управляйте проектами с легкостью.

Ahsuite

Ahsuite

ahsuite.com

Ahsuite позволяет вам организовать общение с клиентами на простом в использовании клиентском портале, чтобы ничего не было пропущено или потеряно. Он имеет чистый минималистичный дизайн с акцентом на работу, которую вы хотите отобразить: информационные панели, доски Figma, слайды, видео, отчеты или ...

BrightReturn

BrightReturn

brightreturn.com

BrightReturn предлагает комплексное решение для автоматизации бухгалтерского учета, повышения эффективности, безопасности и производительности. Программное обеспечение BrightReturn, нацеленное на улучшение условий бухгалтерского учета, предлагает ряд функций, предназначенных для оптимизации рабочего...

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