Альтернативы - Yungas

Clover

Clover

clover.com

Наши POS-системы и обработка кредитных карт позволяют вам принимать платежи и вести свой бизнес.

RepairShopr

RepairShopr

repairshopr.com

Программное обеспечение для ремонтных мастерских, позволяющее выставлять счета, выписывать билеты, POS, повторяющиеся счета, выставлять счета и CRM для мастерских по ремонту компьютеров и многое другое.

ERPLY

ERPLY

erply.com

Erply предлагает онлайн-системы программного обеспечения для точек продаж и розничной торговли. Начните улучшать качество обслуживания клиентов с помощью облачных POS-решений Erply уже сегодня!

OpenWrench

OpenWrench

useopenwrench.com

OpenWrench делает обслуживание вашего бизнеса проще и прозрачнее, чем когда-либо. Создавайте и отправляйте заказы на работу, отслеживайте последний статус текущих работ и утверждайте счета на оплату — и все это, не выходя из телефона. Сделайте фотографии проблемы или загрузите их из фотопленки. П...

RepairDesk

RepairDesk

repairdesk.co

Универсальное программное обеспечение для управления ремонтными мастерскими Облачное программное обеспечение для ремонтных мастерских №1 для управления и развития вашего ремонтного бизнеса

Epicor

Epicor

epicor.com

Система Epicor ERP — это модульное отраслевое программное обеспечение, используемое для управления бизнес-процессами в масштабах компании. Программное обеспечение Epicor хорошо подходит для управления бухгалтерским учетом и финансами, кадрами, клиентами, цепочкой поставок, запасами, дистрибуцией и у...

SULTS

SULTS

sults.com.br

В SULTS есть все необходимое для управления коммуникацией, вовлечения ваших сотрудников, обеспечения качества вашего бизнеса, повышения производительности и управления всей повседневной деятельностью.

Inverge

Inverge

invergehq.com

Inverge — это комплексное программное обеспечение для управления розничной торговлей, позволяющее брендам, розничным торговцам и дропшипперам управлять запасами, оптовыми отношениями, продажами и выполнением заказов с помощью одной мощной платформы. Раскрытие потенциала вашего бизнеса – это улучшени...

NCR Voyix

NCR Voyix

ncrvoyix.com

NCR Advanced Store включает в себя набор решений для омникоммерции, которые можно адаптировать к потребностям любого розничного продавца и которые выходят далеко за рамки точек продаж. Интегрируйте возможности управления предложениями и лояльностью, чтобы вознаграждать лучших покупателей и заставлят...

Retail Report

Retail Report

retailreport.com

Retail Report — это многофункциональное программное решение для управления торговыми центрами и аналитики розничной торговли, которое радикально меняет способы управления вашими активами. Наши инновационные функции предназначены для решения уникальных задач розничной торговли, обеспечивая прибыльный...

HitPay

HitPay

hitpayapp.com

Универсальная платежная платформа для малого и среднего бизнеса. HitPay помогает более чем 15 000 компаниям в Юго-Восточной Азии и по всему миру эффективно и безопасно обрабатывать платежи. Мы объединяем онлайн-платежи, платежи в точках продаж и B2B-платежи в единую интегрированную систему обработк...

LOU

LOU

evosus.com

LOU — Powered by Evosus — это облачное бизнес-программное обеспечение для предприятий розничной торговли, выездного обслуживания и управления складами/запасами. Это мощное универсальное программное обеспечение ERP для бизнеса помогает предприятиям экономить время, избавляясь от бумажных документов, ...

RetailOps

RetailOps

retailops.com

RetailOps — это решение для управления розничными операциями. Нашим клиентам необходимо настоящее SaaS-решение, которое может работать с несколькими каналами продаж и продуктами в одном простом в использовании приложении. Наши решения охватывают все: от закупок до отчетности, и даже становятся мобил...

Heartland

Heartland

heartland.us

IntechOpen — ведущий мировой издатель журналов и книг в области науки, технологий и медицины. Нас предпочитают более 60 000 авторов по всему миру.

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