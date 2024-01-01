Yordex

Yordex

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Использовать веб-приложение

Веб-сайт: yordex.com

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Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Yordex Smart PO помогает предприятиям сократить затраты на обработку счетов до 75 %, улучшить прозрачность, оптимизировать денежный поток и обеспечить выгодные отношения между покупателем и поставщиком. Умные ПО активно берут ситуацию на себя. После отправки они будут следить за тем, чтобы они были завершены до окончательного платежа с минимальным вашим участием. Они автоматически согласуют, автоматически получат и автоматически оплатят, тем самым сэкономив вам много времени. Приступайте к работе с Yordex практически без прерывания текущих процессов. В отличие от других решений AP, Yordex не требует дорогостоящего и трудоемкого перепроектирования процессов, что позволяет вам максимизировать отдачу от инвестиций с первого дня.
Категории:
Business
Программное обеспечение для управления расходами

Веб-сайт: yordex.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Yordex, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

Альтернативы

Workday

Workday

workday.com

Xero

Xero

xero.com

Paylocity

Paylocity

paylocity.com

Paycom

Paycom

paycom.com

FreshBooks

FreshBooks

freshbooks.com

Rippling

Rippling

rippling.com

Paychex

Paychex

paychex.com

Mercury

Mercury

mercury.com

Zoho Expense

Zoho Expense

zoho.com

Bullhorn

Bullhorn

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Deskera

Deskera

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Qonto

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