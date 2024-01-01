Yordex Smart PO помогает предприятиям сократить затраты на обработку счетов до 75 %, улучшить прозрачность, оптимизировать денежный поток и обеспечить выгодные отношения между покупателем и поставщиком. Умные ПО активно берут ситуацию на себя. После отправки они будут следить за тем, чтобы они были завершены до окончательного платежа с минимальным вашим участием. Они автоматически согласуют, автоматически получат и автоматически оплатят, тем самым сэкономив вам много времени. Приступайте к работе с Yordex практически без прерывания текущих процессов. В отличие от других решений AP, Yordex не требует дорогостоящего и трудоемкого перепроектирования процессов, что позволяет вам максимизировать отдачу от инвестиций с первого дня.

Веб-сайт: yordex.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Yordex, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.