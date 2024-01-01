Альтернативы - Yapily

Tray.io

Tray.io

tray.io

Tray.io — самая продвинутая платформа интеграции для подключения инструментов, которые вы используете каждый день. Легко оптимизируйте процессы с помощью нашего визуального редактора рабочих процессов. Создавайте с помощью кликов или кода.

NexHealth

NexHealth

nexhealth.com

НексЗдоровье | Платформа №1 для пациентов. Привлекайте больше пациентов к использованию NexHealth для онлайн-записи, общения, цифровых форм и многого другого.

entri

entri

entri.com

Entri — это API для пользовательских доменов. Мы упрощаем для вашего приложения подключение, защиту, продажу и поддержку пользовательских доменов.

Duffel

Duffel

duffel.com

Мы предлагаем мощный API, который позволяет любому туристическому бизнесу искать, бронировать и продавать авиабилеты из сети ведущих авиакомпаний мира за считанные минуты, а не месяцы.

Merge

Merge

merge.dev

Унифицированный API Merge позволяет разработчикам выполнить интеграцию всего один раз и предоставить своим клиентам доступ к более чем 150 интеграциям HRIS, ATS, бухгалтерского учета, продажи билетов и CRM.

Aurinko.io

Aurinko.io

aurinko.io

Aurinko обеспечивает основные коммуникационные функции и предлагает готовую логику синхронизации CRM, а также готовые к интеграции надстройки Gmail и Outlook, позволяющие бизнес-платформам (CRM, ATS, PM, PRM, LMS) обеспечивать интеллектуальное управление взаимоотношениями. . *** Логика синхронизации...

Phyllo

Phyllo

getphyllo.com

Phyllo — это шлюз данных для доступа к данным создателей непосредственно с исходных платформ. Phyllo создает базовую инфраструктуру, которая подключается к каждой платформе создателей, поддерживает подачу данных в реальном времени в системы, которые эти платформы используют для управления данными со...

Railz

Railz

railz.ai

Railz строит крупнейшую сеть финансовых данных для будущего финансов. Мы стремимся наладить связь между перспективными финансовыми учреждениями и компаниями и финансовыми данными их клиентов из малого и среднего бизнеса. Наше решение «Учетные данные как услуга»™ предлагает финансовым учреждениям и ф...

Pyas

Pyas

pyas.io

Pyas — это API-решение для интеграции календаря для стартапов и индивидуальных разработчиков. Создайте функцию интеграции календаря за считанные минуты, а не месяцы. Легко интегрируется с Календарем Google и Microsoft Outlook. Интегрируйте Zoom и Google Meet для видеоконференций, используя единый AP...

Pinwheel

Pinwheel

pinwheelapi.com

Pinwheel работает над созданием более справедливой финансовой системы, открывая доступ API к системам расчета заработной платы. Pinwheel предоставляет платформу, позволяющую потребителям подключать свой счет заработной платы к любому приложению. Создавая каналы, которые соединяют эти системы с банка...

Truv

Truv

truv.com

Самые безопасные и надежные подключения API к счетам заработной платы, которые позволяют проверять доходы и занятость, прямое переключение депозитов и многое другое.

StackOne

StackOne

stackone.com

StackOne меняет способ, которым поставщики SaaS создают невероятные интеграции благодаря своему мощному предложению Unified API. С помощью StackOne компании могут легко подключаться к нескольким инструментам и источникам данных, создавая единое и масштабируемое решение для различных платформ и прило...

API2Cart

API2Cart

api2cart.com

API2Cart помогает интегрировать ваш сервис с несколькими корзинами покупок. Это один API, который работает одинаково на всех различных торговых платформах, поэтому, если ваши клиенты имеют свои магазины на разных платформах, вам не нужно создавать отдельные интеграции API для каждой из них одну за д...

Truto

Truto

truto.one

Truto.one позволяет компаниям предлагать своим клиентам интеграцию HRIS, ATS, CRM, службы поддержки, продажи билетов, платежных шлюзов, платформ подписки, бухгалтерского учета, электронной коммерции и электронной почты с помощью унифицированных API.

Cobalt

Cobalt

gocobalt.io

Cobalt — это встроенная платформа интеграции, обеспечивающая удобство подключения приложений SaaS. С помощью Cobalt SaaS-компании могут предлагать своим клиентам интеграцию в естественной и естественной форме. Благодаря быстро растущему каталогу, насчитывающему более 250+ готовых интеграций, Cobalt ...

Unified.to

Unified.to

unified.to

«Один API для интеграции всего» — мы являемся унифицированной платформой разработчиков API для интеграции SaaS. На создание одного запроса на интеграцию клиента у команды разработчиков программного обеспечения могут уйти месяцы. С Unified.to вы можете запустить все интеграции, которые нужны вашим кл...

Codat

Codat

codat.io

Codat помогает банкам строить более глубокие связи с бизнес-клиентами. Мы предлагаем продукты, которые упрощают доступ, синхронизацию и интерпретацию данных из финансового программного обеспечения клиентов для конкретных случаев использования, таких как привлечение поставщиков к программам коммерчес...

Apideck

Apideck

apideck.com

Apideck позволяет разработчикам создавать масштабные интеграции с помощью набора унифицированных API, охватывающих бухгалтерский учет, CRM, HRIS, ATS, хранилище файлов, управление проектами и электронную коммерцию. Экономия времени и затрат на техническое обслуживание, позволяющая инженерам сосредот...

Nylas

Nylas

nylas.com

Сотни тысяч разработчиков по всему миру используют Nylas для увеличения скорости и беспрепятственного создания настраиваемой электронной почты и возможностей планирования с помощью современных API. Nylas — единственная платформа, которая предоставляет разработчикам универсальный доступ к поставщикам...

Alloy Automation

Alloy Automation

runalloy.com

Alloy — это встроенная платформа интеграции, используемая группами разработчиков и разработчиков продуктов для упрощения и ускорения всех аспектов разработки интеграции — от пользовательской настройки до инфраструктуры опроса.

Finch

Finch

tryfinch.com

API №1 для систем трудоустройства. Получите доступ к данным об организации, оплате и льготах из крупнейшей в отрасли сети поставщиков услуг HRIS и расчета заработной платы.

Terra

Terra

tryterra.co

API, который позволяет интегрироваться с носимыми устройствами, такими как Garmin, Fitbit, Apple, Google, Polar, Eight Sleep, Oura и другими, из одного источника.

Hotglue

Hotglue

hotglue.com

Упростите интеграцию SaaS с помощью встроенного iPaaS. Создавайте собственные интеграции с платформами, которые используют ваши клиенты, в 10 раз быстрее.

Integration Labs

Integration Labs

integrationlabs.co

Унифицированный API для финансовых данных бизнеса. Integration Labs упрощает взаимодействие с финансовыми данными ваших бизнес-клиентов. Ведущие компании SaaS, платежных и финансовых услуг используют единый API для беспрепятственного получения и синхронизации данных на платформах бухгалтерского уч...

Kombo

Kombo

kombo.dev

Пришло время перестать гнаться за интеграциями. Обеспечьте интеграцию, которую просят ваши клиенты, в кратчайшие сроки — используйте унифицированный API Kombo, чтобы разблокировать постоянно растущий набор интеграций HR и ATS.

Обзор

Продукты

Скачать

Поддержка

Компания

Юридическая информация

© 2024 WebCatalog, Inc.

Мы применяем файлы cookie для обеспечения работы и улучшения наших веб-сайтов. Используя наши сайты, вы соглашаетесь на применение файлов cookie.

Политика конфиденциальности