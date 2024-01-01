Альтернативы - Yac
Voxer
voxer.com
Voxer — компания по разработке мобильных приложений из Сан-Франциско, наиболее известная своим бесплатным приложением Voxer Walkie Talkie для смартфонов. Voxer Walkie Talkie, основанная Томом Кэтисом и Мэттом Рэнни, представляет собой одновременно живую систему «нажми и говори» и систему голосовых ...
Verizon
verizon.com
Verizon — американский оператор беспроводной сети, который ранее работал как отдельное подразделение Verizon Communications под названием Verizon Wireless.
Zello
zello.com
Универсальное решение для бизнес-коммуникаций, объединяющее 150 миллионов пользователей по всему миру. Расширьте возможности своих сотрудников с помощью мгновенного, воспроизводимого голоса.
Orion
orionlabs.io
Голос – это будущее работы на передовой. Голосовая платформа Orion PTT 2.0 повышает производительность, безопасность сотрудников и взаимодействие с клиентами для сотрудников предприятия, работающих на переднем крае. Наши клиенты по всему миру трансформируют свою рабочую силу с помощью защищенной мгн...