XOSS — это приложение «ВСЕ В ОДНОМ», специализирующееся на велоспорте и других видах спорта на открытом воздухе. Синхронизация данных с велокомпьютеров; Запись тренировок и анализ данных.

Веб-сайт: xoss.co

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