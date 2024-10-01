Альтернативы - Xolo

Fiverr

Fiverr

fiverr.com

Fiverr — это онлайн-торговая площадка для услуг фрилансеров. Компания предоставляет фрилансерам платформу, позволяющую предлагать услуги клиентам по всему миру.

Upwork

Upwork

upwork.com

Upwork, ранее Elance-oDesk, — это американо-американская платформа для фрилансеров, где предприятия и частные лица объединяются для ведения бизнеса. В 2015 году в результате слияния Elance-oDesk был переименован в Upwork, и теперь полное название компании — Upwork Global Inc. В настоящее время Upwor...

Square

Square

squareup.com

Square, Inc. — американская компания, предоставляющая финансовые услуги, агрегатор торговых услуг и мобильные платежи, базирующаяся в Сан-Франциско, Калифорния. Компания продает программные и аппаратные платежные продукты и расширила сферу услуг для малого бизнеса. Компания была основана в 2009 году...

Dribbble

Dribbble

dribbble.com

Dribbble — это место, где дизайнеры черпают вдохновение, отзывы, сообщество и работу, а также ваш лучший ресурс для поиска дизайнеров по всему миру и общения с ними.

Freelancer

Freelancer

freelancer.com

Найдите и наймите лучших фрилансеров, веб-разработчиков и дизайнеров недорого. Крупнейший в мире рынок площадью 50 м. Получите котировки за считанные секунды. Опубликуйте свою работу онлайн прямо сейчас.

Gusto

Gusto

gusto.com

Независимо от того, начинаете ли вы или расширяете свой быстрорастущий бизнес, Gusto — это партнер, который вам нужен для роста и развития вашей команды. С Gusto вы получаете современные функции управления персоналом, такие как расчет заработной платы, льготы, найм, ресурсы управления и многое друго...

Rippling

Rippling

rippling.com

Rippling предоставляет компаниям единое место для управления персоналом, информационными технологиями и финансами — по всему миру. Он объединяет все системы управления персоналом, которые обычно разбросаны по компании, такие как расчет заработной платы, расходы, льготы и компьютеры. Впервые вы может...

PeoplePerHour

PeoplePerHour

peopleperhour.com

Выполняйте любую работу с помощью PeoplePerHour. Разместите вакансию бесплатно, чтобы найти профессиональных фрилансеров, и найдите работу для фрилансеров за считанные минуты! PeoplePerHour — это торговая площадка, объединяющая малый бизнес, стартапы, предпринимателей, корпорации, предприятия, малый...

Deel

Deel

letsdeel.com

Deel — это универсальная HR-платформа для глобальных команд. Это означает комплексное управление персоналом для любой команды и в любом месте. Соблюдайте требования найма, адаптации и оплаты штатных сотрудников или независимых подрядчиков за считанные минуты. Впервые у вас будет централизованное пре...

Hubstaff

Hubstaff

hubstaff.com

Hubstaff — это передовое программное решение для анализа рабочей силы, предназначенное для повышения производительности удаленных, гибридных и внутренних команд, обеспечивая при этом положительный опыт сотрудников. Hubstaff интегрируется с более чем 30 приложениями, чтобы ваш бизнес мог работать бол...

Melio

Melio

meliopayments.com

Melio — это бесплатный инструмент для оплаты счетов и продавцов, который максимизирует денежный поток и сводит к минимуму напряженную работу. Оплачивайте счета поставщиков банковским переводом или дебетовой картой бесплатно, даже если они принимают только чеки! Вы также можете использовать свою кред...

Field Nation

Field Nation

fieldnation.com

Field Nation — это рынок труда №1 для выездных ИТ-сервисов, соединяющих компаний и квалифицированных технических специалистов, способных выполнять отличную работу по всей стране. Наша платформа позволяет командам по предоставлению услуг находить независимых профессионалов, которые заботятся о резуль...

Malt

Malt

malt.com

Malt — инновационная площадка для фрилансеров в Европе. Солод зависит от страны. Мы полностью доступны в: - БЫТЬ: www.malt.be Бельгия (Нидерланды) - БЭ: fr.malt.be Belgique (французский) - DE: www.malt.de Deutschland (Deutsch) - DE: en.malt.de Германия (английский) - ES: www.malt.es España (españo...

Remote

Remote

remote.com

Remote — это комплексное решение для управления и оплаты труда штатных и контрактных работников по всему миру. Наша платформа занимается международным расчетом заработной платы, льгот, налогов, опционов на акции и соблюдением требований во многих странах. Независимо от того, где находится ваша коман...

Airtasker

Airtasker

airtasker.com

Airtasker (ASX: ART) — это ведущий онлайн-рынок Австралии для местных услуг, объединяющий людей и предприятия, которым нужна работа, с людьми, которые хотят работать. Airtasker стремится оказать положительное влияние на будущее сферы труда, создавая по-настоящему гибкие возможности для работы и полу...

Bark.com

Bark.com

bark.com

Bark.com просматривает местные предприятия и помогает вам найти лучших специалистов для быстрого выполнения вашей работы.

Toptal

Toptal

toptal.com

Toptal — это платформа, предназначенная для объединения предприятий с разработчиками высшего уровня без кода и с низким кодом в их профессиональной сети. Conneciton может быть изготовлен всего за 48 часов, что позволяет проверить и выпустить минимально жизнеспособный продукт (MVP) в течение нескольк...

WorkMarket

WorkMarket

workmarket.com

WorkMarket от ADP предлагает современную технологическую платформу, которая дает вашему бизнесу возможность масштабироваться в современной конкурентной среде. Наша платформа позволяет компаниям эффективно и с соблюдением требований организовывать, управлять и оплачивать свой расширенный персонал. Ко...

Tipalti

Tipalti

tipalti.com

Единственное решение для автоматизации сквозного процесса расчета кредиторской задолженности. Автоматизируйте всю кредиторскую задолженность, глобальные партнерские платежи и процессы закупок с помощью Tipalti и устраните 80 % ручной работы. Tiplati позволяет вам легко привлекать поставщиков, партне...

WorkGenius

WorkGenius

workgenius.com

Быстро и эффективно находите и нанимайте исключительных специалистов. WorkGenius предлагает новаторское на рынке комплексное решение по найму и управлению фрилансерами. Мы предлагаем инновационный, основанный на технологиях подход к подбору персонала для более быстрого доступа к проверенным специал...

Andela

Andela

andela.com

Наше сообщество талантов включает более 77 тысяч программного обеспечения и более 100 навыков в более чем 60 странах. Мы находим, оцениваем, подбираем и нанимаем инженеров для вас.

Arc

Arc

arc.dev

Arc — это платформа удаленной карьеры, помогающая разработчикам строить потрясающую карьеру где угодно. Найдите тысячи лучших вакансий для удаленных разработчиков онлайн в одном месте!

Alura Market

Alura Market

alura.io

Рынок фриланс-услуг №1 для Etsy Sellers. Мы связываем предприятия Etsy с проверенными фрилансерами, предлагающими услуги, которые помогают продавцам Etsy добиться успеха.

talent.io

talent.io

talent.io

Talent.io — это самый простой способ для технических специалистов найти работу по душе, а для компаний — создать отличные технические команды. Наша избирательная платформа объединяет сообщество из 100 000 квалифицированных технических специалистов и 7 000 компаний в Европе. Мы поддерживаем как посто...

notch

notch

order.notchordering.com

Notch упрощает оптовый заказ продуктов питания и напитков для ресторанов и поставщиков любого размера. Делайте все заказы, общайтесь и оплачивайте в одном месте.

Turing

Turing

turing.com

Тьюринг создает и внедряет генеративные продукты и решения искусственного интеллекта для организаций, управляющих сложными данными. Нам доверяют глобальные коммерческие предприятия, и мы решаем их бизнес-задачи, связанные с человеческим интеллектом, и повышаем производительность.

ServiceChannel

ServiceChannel

servicechannel.com

ServiceChannel предоставляет менеджерам объектов единую платформу для поиска, закупок, управления и оплаты услуг по ремонту и техническому обслуживанию от коммерческих подрядчиков по всему предприятию. Обеспечивая беспрецедентную прозрачность и основанную на данных аналитику качества услуг для всех ...

Braintrust

Braintrust

usebraintrust.com

Компания Braintrust совершает революцию в подборе персонала с помощью Braintrust AIR, первой и единственной в мире комплексной платформы для подбора персонала с использованием искусственного интеллекта. Braintrust AIR, обученная на основе человеческих знаний и собственных данных, сокращает время най...

Justworks

Justworks

justworks.com

Justworks — это многопродуктовое решение, предлагающее глобальный расчет заработной платы, льготы, поддержку соответствия требованиям, учет рабочего времени, инструменты управления персоналом и многое другое с отмеченной наградами поддержкой сертифицированных экспертов по управлению персоналом. Мы б...

Veem

Veem

veem.com

Veem — это глобальная онлайн-платежная платформа со штаб-квартирой в Сан-Франциско, основанная в 2014 году Марваном Форзли и Альдо Карраскосо. Ранее она была известна как Align Commerce, а 8 марта 2017 года сменила название на Veem. Компания обслуживает 100 стран и 70 валют, включая доллары США, CAD...

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