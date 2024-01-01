Альтернативы - Xano

Postman Web

Postman Web

postman.com

Postman упрощает разработку API. Наша платформа предлагает инструменты, которые упрощают каждый этап процесса создания API и оптимизируют совместную работу, чтобы вы могли быстрее создавать более качественные API.

Apigee

Apigee

google.com

Apigee, часть Google Cloud, помогает ведущим компаниям проектировать, защищать и масштабировать интерфейсы прикладного программирования (API). Попробуйте Apigee бесплатно.

Stoplight

Stoplight

stoplight.io

Используя Stoplight, вы можете создавать описания OpenAPI, документацию, макеты серверов намного быстрее, чем другие инструменты API, без каких-либо специальных знаний, необходимых на одной централизованной платформе.

AppMaster

AppMaster

appmaster.io

AppMaster — это платформа нового поколения без программирования для автоматизации бизнес-процессов и создания собственных приложений для Интернета и мобильных устройств с генерацией кода.

Mockaroo

Mockaroo

mockaroo.com

Бесплатный генератор тестовых данных и инструмент для моделирования API — Mockaroo позволяет создавать собственные наборы данных CSV, JSON, SQL и Excel для тестирования и демонстрации вашего программного обеспечения.

SwaggerHub

SwaggerHub

swaggerhub.com

Присоединяйтесь к тысячам разработчиков, которые используют SwaggerHub для создания и проектирования отличных API. Зарегистрируйтесь или войдите сегодня.

Tray.io

Tray.io

tray.io

Tray.io — самая продвинутая платформа интеграции для подключения инструментов, которые вы используете каждый день. Легко оптимизируйте процессы с помощью нашего визуального редактора рабочих процессов. Создавайте с помощью кликов или кода.

SnapLogic

SnapLogic

snaplogic.com

SnapLogic — коммерческая компания-разработчик программного обеспечения, предоставляющая инструменты «Платформа интеграции как услуга» (iPaaS) для подключения облачных источников данных, приложений SaaS и локальных программных приложений для бизнеса. Компания SnapLogic со штаб-квартирой в Сан-Матео, ...

Kernex

Kernex

kernex.io

Kernex — это Headless CMS, которая позволяет вам легко создавать собственный API и управлять своим контентом.

Workato

Workato

workato.com

Workato, лидер Gartner MQ, — это больше, чем просто iPaaS. Это платформа интеллектуальной автоматизации, которую могут использовать как бизнес, так и ИТ. Он поддерживает тысячи вариантов использования в корпоративных и рабочих процессах, поэтому вы можете автоматизировать все.

Backendless

Backendless

backendless.com

Визуальная платформа разработки приложений, которая делает создание приложений интуитивно понятным и простым в управлении, не требуя кода.

Rasayel

Rasayel

rasayel.io

Rasayel — это платформа для общения с клиентами, которая помогает компаниям продавать и поддерживать своих клиентов через WhatsApp и другие каналы социальных сообщений. Основные функции: - Общий почтовый ящик команды с двусторонним обменом сообщениями - Чат-бот WhatsApp - Трансляции и массовые сообщ...

elastic.io

elastic.io

elastic.io

Платформа гибридной интеграции на основе микросервисов для синхронизации данных в реальном времени между разрозненными облачными и локальными приложениями, платформами и базами данных.

People Data Labs

People Data Labs

peopledatalabs.com

В People Data Labs мы создаем самый крупный и наиболее точный источник достоверных данных о людях. Мы предоставляем набор данных резюме, контактной, социальной и демографической информации о более чем 1,5 миллиардах уникальных людей, предоставляемых вам в нужном вам масштабе. Подпишитесь на бесплатн...

Tinybird

Tinybird

tinybird.co

Tinybird — это бессерверный аналитический сервер для разработчиков. Принимайте потоковые данные, анализируйте и обогащайте их с помощью SQL и мгновенно публикуйте результаты в виде динамических API REST с малой задержкой.

Presto API

Presto API

prestoapi.com

PrestoAPI — один из немногих облачных инструментов без кода для создания REST API. Он позволяет разработчикам мгновенно создавать API-интерфейсы RESTful из любого источника данных, устраняя необходимость внутренней разработки современных мобильных, веб-приложений и приложений Интернета вещей.

Zuplo

Zuplo

zuplo.com

Быстрее выпускайте качественные API: API-шлюз Zuplo помогает малым и крупным командам быстро, безопасно и с революционным опытом разработчиков внедрять в производство API.

Informatica

Informatica

informatica.com

Informatica (NYSE: INFA), лидер в области управления корпоративными облачными данными, воплощает в жизнь данные и искусственный интеллект, предоставляя предприятиям возможность реализовать преобразующую силу своих наиболее важных активов. Мы создали новую категорию программного обеспечения — Informa...

Kong

Kong

konghq.com

Kong — компания, предоставляющая облачные возможности для управления API и микросервисами. Наша платформа объединяет шлюз API, Ingress и Service Mesh в одном решении для разработчиков.

Ambassador

Ambassador

getambassador.com

Амбассадор дает маркетологам возможность увеличивать количество клиентов, рекомендаций и доходов, используя силу сарафанного радио. Их удобное для маркетологов программное обеспечение упрощает реферальный маркетинг, автоматизируя процесс регистрации, отслеживания, вознаграждения и управления вашими ...

Checkly

Checkly

checklyhq.com

Восхитительный активный мониторинг для разработчиков. Checkly — это платформа мониторинга API и E2E для современного стека: программируемая, гибкая и любящая JavaScript.

Jitterbit

Jitterbit

jitterbit.com

Подключите SaaS, локальные и облачные приложения, мгновенно внедряя аналитику в любой бизнес-процесс. Узнайте больше об интеграции API с Jitterbit.

Blobr

Blobr

blobr.io

Blobr — это портал для разработчиков, который увеличивает конверсию и увеличивает продажи. С помощью Blobr: — распространяйте API на своих условиях, определяя условия доступа и модели монетизации; - Обеспечьте незабываемые впечатления, предоставив доступ к удобному интерфейсу с документами, фрагмент...

Choreo

Choreo

choreo.dev

Choreo — это внутренняя платформа разработчиков, представляющая собой услугу, предназначенную для ускорения создания цифрового опыта. С Choreo вы можете легко создавать, развертывать, отслеживать и управлять собственными облачными приложениями. Choreo позволяет разработчикам сосредоточиться на своем...

Boomi

Boomi

boomi.com

Решения Boomi iPaaS помогут вам обеспечить будущее вашего бизнеса благодаря интеллектуальной интеграции и автоматизации. Соедините все и везде с Boomi.

Formcarry

Formcarry

formcarry.com

Ваша <форма>, но она действительно работает. Превратите свою HTML-форму во что-то полностью функциональное. Получайте уведомления по электронной почте, загружайте файлы, интегрируйтесь с другими приложениями. 3 минуты на установку и бесплатное использование.

Userparser

Userparser

userparser.com

Userparser — это анализатор пользовательского агента и API поиска IP-адреса, который преобразует пользовательский агент и IP-адрес в подробные аналитические данные. Анализаторы пользовательских агентов и API-интерфейсы поиска IP — это два инструмента, которые можно использовать для определения место...

RSS API

RSS API

rssapi.net

Легко анализируйте RSS, ATOM и JSON-каналы через REST API и получайте новые элементы через Webhooks!

Hyphen API

Hyphen API

hyphenapi.com

Коллекция готовых к использованию API для разработчиков и бизнеса. Может быть интегрирован напрямую через простой вызов REST API.

broadpeak.io

broadpeak.io

broadpeak.io

Broadpeak.io — это платформа на основе видео API, которая предлагает поставщикам контента, операторам платного телевидения и поставщикам услуг OTT простой, быстрый и надежный способ предоставления своим подписчикам потокового вещания повышенного качества. Он адаптирует потоки в режиме реального врем...

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