WriteRightAI

WriteRightAI

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Веб-сайт: writerightai.com

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WriteRightAI — это тренер по письму на базе искусственного интеллекта, предназначенный для улучшения навыков английской грамматики и составления предложений на разных уровнях владения языком. Инструмент предоставляет средство проверки грамматики на основе искусственного интеллекта, которое предлагает обратную связь по написанию пользователя, направленную на повышение его эффективности. Возможности WriteRightAI распространяются на практические вопросы, которые пользователь может использовать, чтобы улучшить свое понимание и применение грамматики английского языка. Система также использует искусственный интеллект для генерации рекомендаций о том, как улучшить и сделать текст пользователя более профессиональным, сделав его более уникальным. Еще одной важной особенностью является проверка грамматики произвольного текста (Pro), предназначенная для людей, желающих оценить свои электронные письма, задания или резюме. Пользователи могут просто скопировать и вставить свои тексты в программу проверки, чтобы быстро и эффективно проверить свою грамматику. Услуга доступна в различных планах, включая как бесплатную, так и премиальную подписку, чтобы удовлетворить широкий спектр требований пользователей.

Веб-сайт: writerightai.com

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