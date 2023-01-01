Альтернативы - WorkRails

SpringCM

springcm.com

SpringCM — это безопасная облачная платформа, которая управляет контрактами на продажу и всеми типами документов в настольных, мобильных и партнерских приложениях, таких как Salesforce. SpringCM управляет всем жизненным циклом контракта с помощью расширенных рабочих процессов, которые автоматизируют...