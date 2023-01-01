Альтернативы - WorkRails
Hubspot
hubspot.com
HubSpot предлагает полную платформу программного обеспечения для маркетинга, продаж, обслуживания клиентов и CRM, а также методологию, ресурсы и поддержку, чтобы помочь бизнесу лучше развиваться. Начните работу с бесплатными инструментами и обновляйте их по мере роста.
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com, Inc. — американская компания по разработке облачного программного обеспечения со штаб-квартирой в Сан-Франциско, Калифорния. Он предоставляет услуги управления взаимоотношениями с клиентами (CRM), а также продает дополнительный набор корпоративных приложений, ориентированных на обслу...
Zoho CRM
zoho.com
Управляйте всем своим бизнесом с помощью набора онлайн-инструментов повышения производительности Zoho и приложений SaaS. Нам доверяют более 50 миллионов пользователей по всему миру. Попробуйте наш бесплатный план навсегда!
Workday
workday.com
Workday Enterprise Management Cloud в настоящее время включает решения для финансов, управления персоналом, планирования и управления расходами. Enterprise Management Cloud преодолевает ограничения ERP и превращает компании в превосходящие организации. Узнать больше.
Odoo
odoo.com
Odoo — это программное обеспечение для управления бизнесом, включая CRM, электронную коммерцию, выставление счетов, бухгалтерский учет, производство, склад, управление проектами и управление запасами. Версия сообщества является свободным программным обеспечением, имеющим лицензию GNU LGPLv3. Существ...
PandaDoc
pandadoc.com
PandaDoc — американская компания-разработчик программного обеспечения, предоставляющая программное обеспечение SaaS. Платформа предоставляет программное обеспечение для процессов продаж. PandaDoc базируется в Сан-Франциско, Калифорния, с главными офисами в Минске, Беларусь, и Санкт-Петербурге, Флори...
Fiverr Workspace
workspace.fiverr.com
Лучший инструмент управления клиентами для фрилансеров и малого бизнеса. Умное выставление счетов, предложения, отслеживание времени, платежи и контракты Ранее AND.CO.
Adobe Acrobat Sign
adobe.com
Подпишите документы и формы. Легко. Надежно. В любом месте. Одно место для всей вашей работы с PDF-файлами и электронной подписью. У Акробата это есть. Преобразуйте и ускорьте свои рабочие процессы с помощью Acrobat Sign — предпочтительного решения Microsoft для электронной подписи и единственного...
Zoho CRM Plus
zoho.com
Zoho CRM Plus — это унифицированная платформа CX, которая позволяет вашим командам по продажам, маркетингу и поддержке работать как единое целое, используя единый интерфейс.
Dropbox DocSend
docsend.com
Попробуйте нашу безопасную платформу для обмена документами бесплатно. Мгновенно узнавайте, когда документы открываются и какие страницы читаются.
Bonsai
hellobonsai.com
Надежное программное обеспечение для контрактов, электронной подписи, предложений и выставления счетов, используемое более чем 200 000 ведущими фрилансерами. Получите душевное спокойствие и сосредоточьтесь на своей работе.
Zoho Contracts
zoho.com
Zoho Contracts — это многофункциональная CLM-платформа, которая позволяет оптимизировать процессы заключения контрактов и добиться соответствия требованиям в масштабе с меньшими затратами.
Accelo
accelo.com
Упростите управление проектами, арендаторами, продажами и услугами. Получите прозрачность своей клиентской базы данных, улучшите процессы и уделите больше времени своему опыту.
OnePage CRM
onepagecrm.com
Уникальное программное обеспечение CRM, которое помогает малому бизнесу сосредоточиться на продажах и увеличить их. На основе GTD и продаж Принципы нашего инструмента продаж включают в себя управление контактами и воронками продаж.
Better Proposals
betterproposals.io
Отправляйте профессионально выглядящие бизнес-предложения вдвое быстрее с помощью Better Proposals. Заключайте больше сделок с помощью углубленной аналитики и цифровых подписей.
RFPIO
rfpio.com
RFPIO предоставляет программное обеспечение RFP, которое поможет вам улучшить процесс подготовки коммерческих предложений. Запланируйте демонстрацию, чтобы немедленно сократить время ответа на запрос предложений.
Proposify
proposify.com
Программное обеспечение для предложений, которое дает руководителям продаж контроль и прозрачность на самом важном этапе процесса продаж. Попробуйте Proposiify бесплатно в течение 14 дней.
Vidyard
vidyard.com
Vidyard — компания-разработчик программного обеспечения со штаб-квартирой в Китченере, Онтарио, которая создает программное обеспечение для размещения и анализа производительности видео. Компания была основана в мае 2010 года.
Canopy
canopytax.com
Canopy — это облачное программное обеспечение для управления бухгалтерской практикой, которое включает в себя CRM, управление документами, приложение клиентского портала, рабочий процесс, платежи, время и выставление счетов.
Qwilr
qwilr.com
Запечатывайте каждую сделку. Выигрывайте больше с помощью онлайн-предложений, которые выделяются и обеспечивают покупательский опыт мирового класса.
Practice Ignition
practiceignition.com
Отправляйте предложения, контракты и платежи в одном документе — это более быстрый и эффективный способ управления взаимодействием с клиентами. Практика зажигания делает это супер е
Quotient
quotientapp.com
Тысячи компаний выбирают Quotient, чтобы предоставлять своим клиентам 5-звездочные предложения. Quotient организует ваш процесс продаж и поможет вам выглядеть хорошо.
Nusii
nusii.com
Хватит бороться с Word, InDesign и PDF-файлами. Nusii позволяет вам каждый раз создавать красивые предложения за меньшее время.
FastSpring
fastspring.com
FastSpring — это компания, предоставляющая программное обеспечение как услугу (SaaS), которая предлагает платформу электронной коммерции с полным спектром услуг для компаний, продающих программное обеспечение и другие цифровые онлайн-продукты.
Ironclad
ironcladapp.com
Программное обеспечение Ironclad для управления контрактами — единственное решение, которое позволяет компаниям самостоятельно разрабатывать и развертывать контракты любого типа и сложности за считанные минуты.
EZLynx
ezlynx.com
Сравнительный рейтинг, Системы управления агентствами (AMS), Дизайн страховых сайтов
RepricerExpress
repricerexpress.com
RepricerExpress — это ведущее на рынке интеллектуальное решение по переоценке цен для продавцов Amazon и eBay, позволяющее увеличить продажи и прибыль.
Paddle
paddle.com
Помогаем B2B и B2C SaaS увеличить конверсию по всему миру, сократить отток клиентов, обеспечить соответствие требованиям и быстро масштабироваться.
BlueSnap
bluesnap.com
BlueSnap — это решение для онлайн-платежей для компаний электронной коммерции, B2B и SaaS, специализирующееся на глобальной обработке платежей и решениях для платежных шлюзов для онлайн-бизнеса.
Loopio
loopio.com
Измените процесс ответа на ваше предложение — и дайте волю своему росту. Узнайте, почему более 800 компаний используют Loopio для ответов на RFP, DDQ и анкеты по безопасности.
Quoter
quoter.com
Программное обеспечение для расчета продаж ИТ никогда не будет прежним. Quoter — это платформа расчета цены за наличные, которая устраняет разногласия между покупателем и продавцом профессиональных услуг. Обновите свой процесс продаж сегодня.
Ansarada
ansarada.com
Всегда добивайтесь наилучшего результата с помощью передовых решений Ansarada Virtual Data Room. Оставьте позади устаревшие центры обработки данных и присоединяйтесь к ведущим мировым дилерам прямо сейчас.
Concord
concordnow.com
Concord — это самая простая платформа управления контрактами для совместной работы, управления, разработки и хранения соглашений.
Momenteo
momenteo.com
Удобное бухгалтерское решение, предназначенное для фрилансеров, позволяющее отслеживать вашу работу, расходы, поездки и многое другое.
DataWeave
dataweave.com
DataWeave — это SaaS-платформа для цифровой коммерции, предоставляющая решения для цифровой аналитики полок и динамического ценообразования для мировых потребительских брендов и розничных продавцов. Платформа цифровой коммерции и оптимизации каналов компании позволяет глобальным потребительским брен...
Gatekeeper
gatekeeperhq.com
Gatekeeper — это ведущая платформа управления жизненным циклом поставщиков и контрактов (VCLM) для компаний любого размера. Восстановите видимость, возьмите под свой контроль, обеспечьте соблюдение требований и управляйте рисками третьих лиц в одном решении.
DigiFabster
digifabster.com
Как программное обеспечение для оценки затрат может повысить продажи вашего станочного цеха с ЧПУ? Предоставление мгновенных онлайн-цен на станки с ЧПУ помогает механическим цехам приспособиться к меняющимся потребностям своих клиентов. Используйте для внутреннего использования, чтобы сократить врем...
Legislate
legislate.ai
Legislate — это юридическая технологическая компания, основанная в Оксфорде, которая позволяет людям, не являющимся юристами, безопасно создавать, управлять и искать одобренные юристами контракты без легального бюджета. Программное обеспечение Legislate для управления контрактами построено на запате...
SalesRabbit
salesrabbit.com
Ведущая платформа продаж на местах теперь с геймификацией Геймификация — это революционный набор инструментов, который преобразует данные в значительно улучшенную производительность торговых представителей, повышая способность вашей команды продаж преуспевать на целых 107%. Испытайте это прямо сейч...
Contract Cardinal
contractcardinal.com
Экономьте время, деньги и энергию, используя самое простое и доступное программное обеспечение для управления контрактами на рынке.
Contractify
contractify.io
Программное обеспечение для управления контрактами для электронного подписания, управления и автоматизации всех ваших контрактов в Интернете. Contractify дает командам возможность сотрудничать онлайн.
ContractZen
contractzen.com
ContractZen — это простое в использовании и безопасное программное обеспечение для управления, цена которого подходит для любой организации и включает в себя расширенное управление контрактами, 100% безбумажное управление заседаниями совета директоров, простое управление объектами, легко интегрирова...
Upwex
upwex.io
Расширение для браузера, использующее искусственный интеллект для улучшения результатов фрилансеров и компаний на Upwork. Инструменты искусственного интеллекта для Upwork: рейтинг вакансий, генерация предложений и синхронизация CRM.
Tradogram
tradogram.com
ЛУЧШИЙ СПОСОБ УПРАВЛЕНИЯ ЗАКУПКАМИ Автоматизируйте процесс закупок с помощью индивидуальных заказов на покупку, заявок и запросов предложений. Заключайте выгодные сделки, оптимизируйте процесс одобрения и завершайте трехсторонний матч на Tradogram.
Linksquares
linksquares.com
Юридические группы полагаются на LinkSquares, чтобы легко составлять, проверять и заключать соглашения с помощью программного обеспечения для управления контрактами на базе искусственного интеллекта.
DocSales
docsales.com
Вы закрываете сделки. Мы поставили их на автопилот. DocSales позволяет вам генерировать предложения и контракты с помощью выбранной вами CRM с нулевым щелчком мыши и нулевыми усилиями.
Pricer24
pricer24.com
Комплексное решение для дистрибьюторов, продавцов и производителей: контроль рекомендуемой розничной цены, анализ рынка и тенденций, рыночные отчеты, аналитика продуктов, динамическое ценообразование.
Papernest
papernest.com
Все ваши контракты и подписки. Всего за несколько кликов, очень просто. Электричество, газ, интернет-бокс, мобильный тариф, страхование жилья, письменная пресса и т. д. 👉 100% бесплатно! Единое пространство для централизации, подписки, переключения и свободного прекращения всех ваших контрактов и...
Juro
juro.com
Предоставьте своей команде возможность использовать Juro — универсальное программное обеспечение для автоматизации контрактов, которое упрощает создание, исполнение и управление юридическими контрактами.
Jiga
jiga.io
Синхронизируйте своих поставщиков со стеком коммуникаций вашей организации. Автоматизируйте запросы предложений, заказы на покупку и отслеживание статуса заказов.
Orgzit
orgzit.com
Мощь корпоративного CRM и гибкость Excel. Универсальная система продаж для представителей производителей и дистрибьюторов. Оптимизируйте продажи, расценки, обслуживание и финансы за счет перехода от разрозненных электронных таблиц к единому централизованному приложению.
Bidsketch
bidsketch.com
Программное обеспечение для предложений Bidsketch позволяет создавать, подписывать электронным способом и отслеживать профессионально выглядящие предложения клиентов за 50 % меньше времени.
SpringCM
springcm.com
SpringCM — это безопасная облачная платформа, которая управляет контрактами на продажу и всеми типами документов в настольных, мобильных и партнерских приложениях, таких как Salesforce. SpringCM управляет всем жизненным циклом контракта с помощью расширенных рабочих процессов, которые автоматизируют...
Zoura
zuora.com
Zuora — лидер в области управления подписками. Создавайте и развивайте свой успешный бизнес по подписке с помощью набора передовых инструментов выставления счетов Zuora.
WBudget
wbudget.io
WBudget — это универсальная веб-платформа для создания, редактирования и отправки котировок и коммерческих предложений. Это гибкая платформа, которая обеспечивает интеграцию с другими бизнес-приложениями через Zapier и Webhooks, расширяя возможности компаний всех типов и размеров. Среднестатистическ...
Quick FPA
quickfpa.com
Бесплатные инструменты оценки Quick FPA помогут вам создать подробный объем проекта за очень короткое время и гарантировать, что ваш проект останется в рамках бюджета.
Proposable
proposable.com
Proposable позволяет вашей компании создавать, отслеживать и подписывать все ваши предложения без головной боли. Proposable автоматизирует весь процесс предложения: от создания и отправки отслеживаемых предложений через Интернет до закрытия сделки с помощью встроенных электронных подписей.
PriceAgent
priceagent.com
Оптимизируйте цены с помощью нашего программного обеспечения. Пользователи отвечают на вопросы, мы создаем опросы и собираем данные. Наш алгоритм обеспечивает качество и отображает информацию в виде графиков. Сравните демографические данные и предпочтения. Доступны проекты для индивидуальной аналити...
QuickLizard
quicklizard.com
Платформа оптимизации цен с использованием искусственного интеллекта Quicklizard помогает многоканальным ритейлерам автоматизировать и оптимизировать ценообразование и рекламные акции. С Quicklizard ритейлеры знают, что их цены всегда соответствуют их бизнес-целям. Подходящая цена для каждого SKU. Н...
Dealavo
dealavo.com
Dealavo — поставщик решений для аналитики электронной коммерции для интернет-магазинов и брендов. Специализируется на мониторинге и автоматизации цен для интернет-магазинов и решениях DPSM (распределение, ценообразование, стеллажи, мерчендайзинг) для производителей. Dealavo сотрудничает с компаниями...